انزعاج إسرائيلي من تسريبات أمريكية حول عمليات سرية

كشف تقرير لموقع عبري، عن مخاوف إسرائيلية من تسريب وسائل إعلام أمريكية لمعلومات حول عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي، من بينهما هجمات ضد أهداف إيرانية.

وقال تقرير لموقع ”واللا“ الإسرائيلي إن مسؤولين أمنيين أعربوا عن قلقهم من تسريب معلومات للصحافة الأمريكية حول عمليات شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، لافتين إلى أن هذه المعلومات تم تقديمها لوزارة الدفاع الأمريكية ضمن التعاون الأمني بين الجانبين.

وأشار المسؤولون إلى أنهم شعروا بالصدمة مما سربته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية حول قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف 12 سفينة إيرانية، كان بعضها محملاً بمواد نفطية إلى سوريا.

وتزامن نشر هذه المعلومات مع استهداف السفينة التابعة للحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر، والتي أشارت تقارير عدة لوقوف إسرائيل وراءها.

وأكد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون بحسب الموقع، أن لا صلة لهم بتسريب هذه المعلومات عن النشاطات السرية للجيش الإسرائيلي، وأنهم رأوا في هذه التسريبات إضراراً بغموض العمليات الذي تنتهجه إسرائيل حيال العديد من عملياتها.

ونقل الموقع عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنهم يستعدون لاحتمال أن يحاول الإيرانيون الرد على السفن الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم، أو الإضرار بالمصالح الإسرائيلية.