قناة عبرية: إسرائيل ستطلب من أمريكا "اتفاقا نوويا محسنا" مع إيران

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، تفاصيل الملفات التي سيناقشها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يزور إسرائيل الأحد.

وقالت قناة ”كان“ الإسرائيلية: إن ”وزير الدفاع الأمريكي سيزور إسرائيل الأحد، وسيجتمع برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونظيره بيني غانتس؛ لبحث التطورات الإقليمية والتعاون العسكري بين البلدين“.

وأشارت القناة إلى أن الملف الإيراني سيكون أبرز الملفات التي سيناقشها الجانبان، حيث ستنقل إسرائيل للوزير الأمريكي أنها لا تريد تصعيداً مع إيران، لكنها تريد ”اتفاقاً نووياً محسناً“.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت إلى أن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال الرد، وتصعيد إيراني في المواجهة البحرية معها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ألمح سابقا إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم على السفينة الإيرانية، بينما أكدت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، بأن تل أبيب أبلغت واشنطن استهدافها السفينة.