وسط توتر بين موسكو وكييف.. أردوغان يلتقي الرئيس الأوكراني في إسطنبول

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى إنهاء التطورات ”المقلقة“ في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، بعد لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول، مضيفا أن تركيا مستعدة لتقديم أي دعم ضروري.

وعقد أردوغان وزيلينسكي محادثات في إسطنبول، اليوم السبت، وسط توترات بين كييف وموسكو بشأن الصراع المستمر منذ فترة طويلة في دونباس.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحافي مع زيلينسكي، إنه يأمل أن يتم حل الصراع سلميا من خلال الحوار على أساس الأعراف الدبلوماسية، بما يتفق مع القوانين الدولية ووحدة أراضي أوكرانيا. ‎

بدوره، قال زيلينسكي إن مواقف كييف وأنقرة متطابقة بشأن التهديدات في منطقة البحر الأسود، والرد على تلك التهديدات.

وأكد بأنه أطلع أردوغان ”بالتفصيل“ على الوضع في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.‎