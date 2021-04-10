"فورين بوليسي": الحشد العسكري على حدود أوكرانيا يثير قلق العالم حول النوايا الروسية

تستمر روسيا في حشد قواتها العسكرية بالقرب من حدود أوكرانيا، ما يعمق القلق العالمي بشأن نوايا موسكو النهائية في الوقت الذي يعزز فيه كبار المسؤولين الروس ووسائل الإعلام الحكومية خطابهم الناري.

ورأت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن ما بدا وكأنه استعراض للقوة أمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة قد تحول إلى شيء أكبر، وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قوافل من المركبات العسكرية تصل إلى المنطقة من أماكن بعيدة مثل سيبيريا، وفقًا لتحليل أجراه فريق التحقيقات مفتوح المصدر (فريق استخبارات الصراع)“.

وتحشد روسيا قواتها جنوب مدينة فورونيج، على بعد حوالي 155 ميلا من الحدود مع أوكرانيا، على بُعد كاف ليبدو الغزو الفوري غير محتمل، وقريب كفاية لإثارة القلق.

ووفق المجلة، تتجاوز تحركات القوات من المناطق العسكرية الغربية والجنوبية بكثير ما هو متوقع عادة في المناورات القياسية التي قامت بها روسيا مؤخرا، وقال كيريل ميخائيلوف، الباحث في فريق استخبارات الصراع، إن ”ما يثير الحيرة والقلق بشأن حشد القوات في فورونيج هو موقفها الهجومي الواضح، حيث تقع المنطقة على الحدود مع أوكرانيا التي تسيطر عليها الحكومة، وليس المناطق الانفصالية في دونيتسك ولوهانسك، حيث يعتمد الوكلاء المحليون على الدعم الروسي“.

وصاحب الحشد العسكري زيادة في خطاب المسؤولين الروس التهديدي، وكان المسؤول الكبير في الكرملين ديمتري كوزاك قد حذر يوم الخميس من أن التصعيد الكبير في النزاع ينذر ”ببداية نهاية أوكرانيا“، وفي الوقت نفسه، أشارت روسيا إلى التدخل، وسط سعيها إلى تصوير أوكرانيا كمعتد مع تحذيرات من أن كييف تستعد لتطهير الدونباس من الروس عرقيا.

وكان السكرتير الصحفي الروسي ديمتري بيسكوف قد حذر يوم الجمعة من أن روسيا قد تضطر إلى التدخل في حال وقوع ”كارثة بشرية شبيهة بسربرنيتسا“، مشيرا إلى المجزرة التي قامت بها القوات الصربية في يوليو 1995 وأسفرت عن مقتل أكثر من 8 آلاف مسلم بوسني.

ويوم الخميس الماضي، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جينيفر ساكي إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء ”تصاعد الاعتداءات الروسية“ في المنطقة، وفي يوم الجمعة، تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكين مع نظيره الألماني هايكو ماس، حيث أكدا أهمية الوقوف إلى جانب أوكرانيا ضد ”الاستفزازات الروسية الأحادية الجانب“.

وقالت ”فورين بوليسي“، إن ”حدة الصراع والخطاب العدائي بشكل دوري منذ أن أدى اتفاق السلام في 2015 إلى إنهاء القتال وبدء مرحلة غير مستقرة من الجمود، لكن يظهر بوضوح أن القادة الغربيين قلقون، ففي يوم الخميس، ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود في عرض لدعم أوكرانيا“.

ويقول مراقبو النزاع منذ فترة طويلة إنه من المستبعد أن تشن روسيا غزوا كاملا، وقال أندريا كيندال تايلور، مدير برنامج الأمن عبر الأطلسي في مركز الأمن الأمريكي الجديد، الذي شغل سابقا منصب نائب ضابط الاستخبارات الوطنية لروسيا وأوراسيا في مجلس الاستخبارات الوطنية: ”أعتقد أن الجميع يراقب الوضع عن كثب، ولا زلت أعتقد أن الأمر يرتبط أكثر بالاستعراض وإرسال الرسائل، ولكن من الواضح أنه لا أحد يستطيع استبعاد حقيقة أنه يمكن أن يتحول إلى شيء أكثر خطورة“.

خطوات عدائية

ولا يزال سبب حشد القوات غير واضح، لكن الخبراء يشيرون إلى عوامل داخلية في روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

ورأت المجلة أن ”معدلات تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تستمر في الانخفاض إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ولا يزال الكرملين يصارع وباء كورونا، وفي يناير، شهدت روسيا احتجاجات حاشدة في الشوارع في جميع أنحاء البلاد في أعقاب اعتقال زعيم المعارضة أليكسي نافالني، الذي أضرب عن الطعام الأسبوع الماضي للمطالبة بعلاج طبي مع تدهور صحته“.

وقال كيندال تايلور: ”يتخذ الكرملين العديد من الخطوات العدائية، بما في ذلك الإذلال الأخير لدبلوماسي الاتحاد الأوروبي الكبير جوزيب بوريل خلال رحلته إلى موسكو وقرار استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى للتشاور، حيث يبدو أن بوتين يحاول الترويج لرواية أن روسيا محاصرة“.

واتخذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موقفًا متشددًا بشكل متزايد ضد روسيا، حيث فرض عقوبات على حليف بوتين فيكتور ميدفيدشوك وأغلق ثلاث محطات تلفزيونية تسيطر عليها النخبة الموالية للحكومة مع انخفاض معدلات تأييده وكفاحه لإنهاء الحرب.

وتعتقد موسكو أنها قادرة على استفزاز زيلينسكي للقيام بخطوة غير محسوبة في الدونباس، الأمر الذي من شأنه أن يبرر الرد الروسي، كما فعلت بجورجيا في 2008 عندما تورط الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي في حرب على إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي.

وقال مايكل كوفمان، الباحث الكبير في شبكة CNA: ”يبدو أن النخب الرائدة في موسكو تنظر إلى زيلينسكي على أنه يشبه ساكاشفيلي، وهذا التصور رغم عدم دقته، له عواقب عالمية حقيقية“.

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلم بوضع أوكرانيا، بعد أن خدم كمستشار مهم للرئيس السابق باراك أوباما بشأن الصراع.

وأضاف كيندال تايلور: ”أعتقد أنه قد يكون هناك بعض القلق في الكرملين من أن إدارة بايدن الجديدة قد تجعل زيلينسكي يشعر بمزيد من الحرية لتتصرف ضد موسكو“، مشيرا إلى أنه ”في حين قد يود بوتين إعادة أحداث عام 2008، لكنه لا يملك النفوذ الكافي“.

بدوره، قال تاراس كوزيو استاذ جامعة كييف-موهيلا الجامعية: ”بوتين لا يود الغزو بل تكرار أحداث 2008 في جورجيا، ولكن زيلينسكي ليس ساكاشفيلي“.