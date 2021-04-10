بعد استهداف سفينة إيرانية.. تقرير عبري: إسرائيل تستعد لتصعيد عسكري مع طهران

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن استعداد إسرائيلي لتصعيد المواجهة مع إيران؛ عقب استهداف السفينة الإيرانية ”سافيز“ في البحر الأحمر، الأسبوع الماضي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، فإن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال الرد، وتصعيد إيراني في المواجهة البحرية معها.

ولفت تقرير القناة العبرية في السياق ذاته، إلى أن رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي توجه إلى لقاء نظيره الأمريكي؛ وذلك لبحث الملف النووي الإيراني، حيث تخشى إسرائيل من العودة للاتفاق، وفق القناة.

كما كشفت القناة العبرية، أن الزيارة التي سيقوم بها وزير الدفاع الأمريكي، غدا الأحد، لإسرائيل تأتي في إطار التوترات مع طهران، وخاصة المواجهة البحرية.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ألمح سابقا إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم، بينما أكدت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، بأن تل أبيب أبلغت واشنطن استهدافها السفينة.