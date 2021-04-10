رئيس المجلس الأوروبي يقول إن واقعة "المقاعد المحرجة" بتركيا تقض مضجعه

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل؛ إنه النوم يجافيه، بسبب ما تعرض له من حرج في تركيا، الأسبوع الماضي؛ عندما جلس إلى مقعد وحيد بجوار الرئيس رجب طيب أردوغان، بينما وقفت رئيسة المفوضية الأوروبية مندهشة لوهلة حين لم تجد مقعدا مخصصا لها.

وأضاف ميشيل في حديث لصحيفة ”هاندلسبلات“ الألمانية: ”لا أخفي سرا أنني لا أنام جيدا ليلا من وقتها؛ لأن المشهد لا يفارق رأسي“.

وفي مقطع مصور للواقعة، وقفت رئيسة المفوضية، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب والمرأة الوحيدة في اللقاء، مندهشة لبرهة، وأتت بحركة بكف يدها تنم عن عدم التصديق عندما جلس ميشيل على المقعد الوحيد المتاح إلى جوار أردوغان قبل بدء المحادثات.

وانتهى بها الأمر أن جلست على أريكة بعيدة شيئا ما عن المقعدين الرئيسيين.

وأشار ميشيل إلى أنه ”يتمنى لو أن عجلة الزمن ترجع للوراء لإصلاح الأمر“.