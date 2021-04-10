فورين بوليسي: الانتخابات الفلسطينية.. بداية انفراج سياسي أم محطة لتعميق الهوة بين فتح وحماس؟

رأت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، أن الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، وهي الأولى منذ عام 2006، بمثابة حدث بارز، ولكنها في نفس الوقت مناورة محفوفة بالمخاطر.

وأضافت في تقرير نشرته الجمعة على موقعها الإلكتروني: ”من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية الفلسطينية يوم 22 مايو، وسواء تمت الانتخابات أم لا، فإن تحديد موعدها في حد ذاته يعد أمراً بارزاً“.

ورأت المجلة أن ”السياسات الفلسطينية في حالة جمود منذ حصول حركة المقاومة الإسلامية حماس على الأغلبية البرلمانية في انتخابات 2006، ومهّد هذا الجمود الطريق أمام حرب أهلية في 2007، حيث احتلت حماس قطاع غزة، وتمسكت السلطة الفلسطينية بالحكم في الضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين استمر الانقسام المرير بين الطرفين“.

ثمن الانتخابات

وتابعت: ”يستحق الفلسطينيون تقرير مصيرهم السياسي، ولكن يمكن أن يكون هناك ثمن للانتخابات، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حماس يمكن أن تظهر بوصفها الحزب الأقوى مجدداً، ومن المحتمل ان يتبع ذلك المزيد من الجمود والفشل الإداري، والصراعات“.

وأضافت: ”كان لدى الفسطينيين الكثير من الوقت للتعامل مع تلك المشكلة، فقد مرّ ما يقرب من 15 عاماً منذ الانتخابات الأخيرة، ولكن النظام السياسي في الضفة الغربية تحت سيطرة رجل واحد، وهو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحركة واحدة هي ”فتح“، في حين تهيمن حماس على غزة“.

واستطردت: ”وفي الوقت الذي فشل فيه الفلسطينيون في إعادة تخطيط نظامهم السياسي، فإنهم يتجهون الآن نحو أزمة سياسية جديدة محتملة“.

وبدأت القصة في سبتمبر 2020، في أعقاب اتفاقيات أبراهام للسلام بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، حيث كانت هذه الاتفاقيات ”جرس إنذار“ للفلسطينيين بأنهم يفقدون الجاذبية التي كانوا يتمتعون بها تاريخياً بين الدول العربية التي كانت ترعى قضيتهم، والتقت حماس وفتح في إسطنبول، ولم تكن هناك الكثير من التوقعات بحدوث انفراجة كبرى بينهما، فقد حاول المصريون والسعوديون والأتراك والروس وآخرين كي يتم التوصل لاتفاق بينهما، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

ولكن الحدث البارز كان في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، عندما توافقت حماس وفتح على إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، ثم انتخابات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

معضلة القدس الشرقية

وأشارت المجلة الأمريكية إلى التحذير الذي وجهه الرئيس محمود عباس إلى إسرائيل، حيث أكد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون مشاركة العرب المقيمين في القدس الشرقية، والتي تعتبرها إسرائيل جزءاً من عاصمتها.

وذهبت ”فورين بوليسي“ إلى أن قضية القدس يبدو أنها تمهد الساحة أمام مواجهة، ففي الوقت الذي يقول فيه الإسرائيليون إنه لا يوجد قرار تم اتخاذه، فإن السلطة الفلسطينية تشترك في حملة دعاية شرسة.

وقال معتصم تيّم، المدير العام لوحدة القدس في السلطة الفلسطينية، إن العرب الذين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية يجب أن يكونوا قادرين على التصويت في الانتخابات، رغم كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لمنعهم من المشاركة.

وفيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، فقد أكد مسؤول بارز أن الحكومة قررت عدم الانجرار إلى النقاش المتعلق بالانتخابات الفلسطينية، حيث تفضّل تل أبيب اتباع سياسة الصمت، نظراً لأنها ترى أن القيادة الفلسطينية لا تريد إجراء الانتخابات من جهة، كما أنها تبحث عن ”شمّاعة“ لإلقاء اللوم عليها.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن السباق الانتخابي بين حماس وفتح سيكون مشتعلاً، حيث ستحصل فتح على 38% من الأصوات مقابل 34% لصالح حماس، بينما سيتفوق زعيم حماس إسماعيل هنية على عباس بنسبة 52% إلى 39%، في حين سيتغير المشهد كليا إذا تمكن مروان البرغوثي من المشاركة في الانتخابات، لأن استطلاعات الرأي تشير إلى حصوله على 55%.

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وقالت المجلة إن رد الفعل الدولي كان صامتاً بشكل مثير للقلق إلى حد كبير، فبدلاً من التعامل مع ”مشاركة حماس“ في الانتخابات، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منحت الأولوية لتقديم مساعدات مالية إضافية للسلطة الفلسطينية، وفي مارس وأبريل أعلنت واشنطن تقديم 15 مليون دولار لبرنامج ”كوفيد 19″، و10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام، و75 مليون دولار آخرين في صورة مساعدات غير مباشرة.

قلق مصر والأردن

وأضافت المجلة: ”تتابع مصر والأردن، الحليفين التقليديين للفلسطينيين، وخصمي جماعة الإخوان المسلمين، المشهد بهدوء، وقالت قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقراً لها، إن هناك شكوكًا حول استعداد فتح للانتخابات الفلسطينية، ما يثير القلق في القاهرة وعمان“.

وأشارت إلى أن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، والاستخبارات الأردنية أحمد حسني، التقيا الرئيس عباس في رام الله، وطالباه بتوحيد فتح ليلة الانتخابات، والمشاركة فيها من خلال قائمة موحدة، للحدّ من فرص حماس للفوز بالانتخابات.

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ومضت تقول: ”مع عدم وجود قيود على مشاركة حماس في الانتخابات، والأرقام الثابتة لعباس في استطلاعات الرأي، فإنه من المرجح أن تتجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية لتكرار سيناريو 2006“.

ورأت أن التغيير الأخير في قانون الانتخابات الفلسطينية، الذي ينصّ على التمثيل النسبي في البرلمان، سيجعل من الصعب على أي حزب السيطرة بصورة مباشرة على المجلس التشريعي الفلسطيني، ولكن السلطة الفلسطينية الواقعة تحت نفوذ حماس ليست ممكنة فقط، إنها أمر مرجح بقوة.

مأزق متوقع

حتى الآن، فإن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تبدو راضية عن السماح بإجراء الانتخابات دون شروط مسبقة. المخاوف الإسرائيلية، حتى وإن تصاعدت في الفترة المقبلة، لن تقود إلى نتائج بارزة دون دعم الولايات المتحدة، أما بقية دول الشرق الأوسط تراقب الأوضاع بقلق شديد، وتستعد لصراع آخر على السلطة بين الحركة المتطرفة حماس، والرجل القوي عباس.

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ولكن في نفس الوقت، فإن اللوم يقع على الرئيس عباس، فخلال 16 عاماً من السلطة المطلقة، منع المنافسين السياسيين، وأغلق النقاش السياسي، وإذا أجريت انتخابات فلسطينية فستحدث ضمن فراغ سياسي، وكان البديل هو عملية طويلة الأجل لبناء المؤسسات على غرار ما دعا إليه سلام فياض، رئيس الوزراء السابق.

وختمت المجلة تقريرها: ”العملية الديمقراطية في فلسطين غير ممكنة الآن، ولا يزال بإمكان عباس تأجيل الانتخابات، أو العمل مع الأحزاب الأخرى لتقييد مشاركة ”الإرهابيين“، في إشارة إلى حماس، حسب توصيف المجلة. وإذا رفض كلا المسارين، فمن المقرر أن تبدأ أزمة سياسية فلسطينية جديدة في 22 مايو، اليوم المحدد للانتخابات“.