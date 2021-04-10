المدفعية تنطلق في أنحاء بريطانيا تكريما للأمير فيليب‎ (فيديو)

انطلقت أعيرة المدفعية البريطانية برا وبحرا في أنحاء المملكة المتحدة، اليوم السبت؛ تكريما للأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، الذي وافته المنية في قلعة وندسور، أمس.

وأطلقت القوات المسلحة، متضمنة وحدات مدفعية في لندن وإدنبره وكارديف وبلفاست وجبل طارق، إضافة إلى بعض السفن الحربية، طلقات الساعة الـ 12 ظهرا (11:00 بتوقيت غرينتش)؛ تكريما للأمير الذي رحل عن عمر 99 عاما.