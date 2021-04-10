أخبار

المدفعية تنطلق في أنحاء بريطانيا تكريما للأمير فيليب‎ (فيديو)
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 11:41 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 11:55 GMT

المدفعية تنطلق في أنحاء بريطانيا تكريما للأمير فيليب‎ (فيديو)

انطلقت أعيرة المدفعية البريطانية برا وبحرا في أنحاء المملكة المتحدة، اليوم السبت؛ تكريما للأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، الذي وافته المنية في قلعة وندسور،

+A -A
المصدر: رويترز

انطلقت أعيرة المدفعية البريطانية برا وبحرا في أنحاء المملكة المتحدة، اليوم السبت؛ تكريما للأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، الذي وافته المنية في قلعة وندسور، أمس.

وأطلقت القوات المسلحة، متضمنة وحدات مدفعية في لندن وإدنبره وكارديف وبلفاست وجبل طارق، إضافة إلى بعض السفن الحربية، طلقات الساعة الـ 12 ظهرا (11:00 بتوقيت غرينتش)؛ تكريما للأمير الذي رحل عن عمر 99 عاما.

2021-04-f0ef52f2-de43-4fd9-9bac-a354a1335f6b 2021-04-932460 2021-04-A_43d36810-bimage_story

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play