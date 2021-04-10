كبير المفاوضين الإيرانيين: موضوع رفع العقوبات المفروضة على طهران معقد

قال كبير المفاوضين الإيرانيين، نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، إن موضوع رفع العقوبات الذي جرى تداوله في الجولة الثانية من المحادثات النووية في فيينا يوم الجمعة، ”معقد“.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم السبت، عن عراقجي قوله في حديث لقناة ”برس تي في“ الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، إنه ”متفائل بمحادثات فيينا، ويجب أن نتوصل إلى نتيجة قريبا حتى لا تقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشاكل“.

وأضاف عراقجي عن نتائج محادثات فيينا التي استمرت ثلاثة أيام: ”الاستنتاج الذي توصلنا إليه حتى الآن هو أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن جهود مجموعتي العمل بشأن العقوبات والإجراءات الإيرانية كانت جيدة“.

وأكد عراقجي الحاجة إلى مواصلة المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، وهي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين)“، معتبرا أن ”موضوع رفع العقوبات معقد، وقررنا منح الأعضاء فرصة للذهاب إلى عواصمهم وإجراء المشاورات اللازمة والعودة الأربعاء المقبل لاستئناف المحادثات“.

وتصر طهران على أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي تتطلب اتخاذ قرار برفع كافة العقوبات.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني التي اختتمت أعمالها في فيينا الجمعة بين طهران ومجموعة 4+1، ”اتخذت خطوات إيجابية“.

وأوضح خطيب زاده في حديث لشبكة سي أن أن الأمريكية: ”تسير عملية المفاوضات في فيينا على المسار الصحيح، واتخذت مجموعة 4 + 1 خطوات إيجابية في مفاوضات فيينا، وأظهرت محادثات فيينا أن التقدم ممكن“.

واعتبر خطيب زاده أن ”إيران لا ترى وجود داع للتفاوض مع الولايات المتحدة، لأنه تم التفاوض على تفاصيل الاتفاق النووي في عام 2015“.

وبين المسؤول الإيراني ردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في فيينا الأسبوع المقبل، أنه: ”لن تكون هناك محادثات مباشرة أو غير مباشرة في فيينا أو في أي مكان آخر، وليست هناك حاجة لأية مفاوضات لأننا ناقشنا كل تفاصيل الاتفاق النووي من قبل“.

وأضاف: ”ما نقوم به الآن في شكل اللجنة المشتركة في الاتفاق النووي هو تحديد قائمة كاملة للعقوبات التي تحتاج الولايات المتحدة إلى رفعها، ولدى مجموعة 4+1 قناة للحوار مع الولايات المتحدة لمعرفة كيف تفكر الولايات المتحدة بالفعل“.

واختتمت الجولة الثانية من المحادثات النووية أعمالها الجمعة في فيينا بهدف إحياء العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة الأربعاء المقبل.