إسرائيل.. قائمة "يمينا" المتطرفة تقترح تشكيل حكومة بالتناوب بين نتنياهو وبينيت

قدمت قائمة ”يمينا“ القومية الإسرائيلية المتطرفة، بزعامة نفتالي بينيت، مقترحًا بتشكيل حكومة يمينية بالكامل، والتخلي عن فكرة الحصول على دعم حزب ”القائمة العربية الموحدة“ بزعامة النائب منصور عباس.

ووفق المقترح، فإن“هذه الحكومة تكون بالتناوب“ بين زعيم القائمة نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.

وذكر موقع ”سروغيم“ العبري، اليوم الجمعة، أن“نجاح المقترح يعتمد على إقناع النائب جدعون ساعار، زعيم حزب“أمل جديد“ اليميني، والذي يقف ضمن كتلة التغيير الرافضة لبقاء نتنياهو بالسلطة، بالانضمام للحكومة، على أن يتولى بينيت رئاستها أولًا ولمدة عام واحد، قبل أن ينتقل المنصب إلى نتنياهو“.

وبمقتضى هذا المقترح، يفترض أن يصبح نتنياهو رئيس الوزراء البديل، على غرار القانون الذي تم سنَّه إبان الكنيست الـ 23، وبناءً عليه أصبح بيني غانتس، زعيم ”أزرق أبيض“ رئيس الوزراء البديل.

ولفت الموقع إلى أن“هذا المقترح قد يحظى بقبول ساعار، لا سيما أنه يتغلب على مسألة الاعتماد على نواب حزب ”القائمة العربية الموحدة“.

ويرفض شركاء نتنياهو في قائمة ”الصهيونية الدينية“ بزعامة بتسلئيل سموتريتش، الانضمام لحكومة مدعومة من حزب النائب منصور عباس، وكذلك نفتالي بينيت، الذي تعهد بعدم الانضمام لحكومة يسار أو لحكومة مدعومة من هذا الحزب.

وتعمقت أزمة نتنياهو الذي تلقَّى تكليفًا بتشكيل الحكومة، الثلاثاء الماضي، إذ يحتاج إلى صوتين إضافيين ليصل إلى 61 نائبًا، وهذا حتى ولو وافق بينيت بالانضمام إليه.

لكن المقترح الجديد يتغلب على هذه العقبة، كما يعني قبول رئيس حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعار، له، إمكانية تشكيل حكومة يمينية – حريدية، دون الحاجة لأحزاب أخرى.

ووفق الموقع،“لا يستبعد ساعار قبول هذا المقترح“، مضيفًا أن“مقربين من نتنياهو رفضوا التعليق عليه، لكن معلومات وصلت الموقع بأن رئيس الوزراء سيضطر لبحثه لو فشلت جميع المحاولات الأخرى في تشكيل الحكومة“.

وعلى رأس هذه المحاولات، الضغوط التي يمارسها نتنياهو على زعيم ”الصهيونية الدينية“ من أجل قبول فكرة الاعتماد على أصوات نواب“القائمة العربية الموحدة“، فضلًا عن المحاولات التي يجريها لدفع نواب من ”أمل جديد“ للانشقاق.

وكان نتنياهو اجتمع، أمس الخميس، مع سموتريتش، وبعدها أصدر الحزب الذي يترأسه الأخير بيانًا، جاء فيه أنهما اتفقا على بذل جهود لإقناع بينيت بعدم تفكيك الكتلة القومية وعدم الانضمام لحكومة يسار، وأن يصبح شريكًا لحكومة اليمين.