نعي واسع للأمير فيليب.. ماذا قال زعماء العالم عنه؟

نعى زعماء وقادة حول العالم الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، وأحد الشخصيات البارزة في الأسرة البريطانية المالكة طيلة ما يقرب من سبعة عقود، بعد وفاته اليوم الجمعة عن 99 عاما.

بريطانيا:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: ”نتذكر الدوق.. قبل كل شيء لدعمه الراسخ لجلالة الملكة، ليس فقط باعتباره رفيقا وقف إلى جانبها كل يوم من أيام حكمها، ولكن أيضا باعتباره زوجا كان لها القوة والسند لأكثر من 70 عاما. وأقول لجلالة الملكة وعائلتها: قلوب بلادنا معكم اليوم“.

من جهته، قال جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري: ”أشارك سائر المملكة المتحدة والكومنولث الحداد على وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبره، ونشكر الرب على حياته الرائعة التي امتلأت بالخدمات المتفانية“.

وأضاف ويلبي: ”في المناسبات التي التقيت به فيها، كان يدهشني دوما استمتاعه الواضح بالحياة وعقله المستنير وقدرته على التواصل مع الناس من حدب وصوب. كان بارعا في جعل الناس على سجيتهم وبأنهم مميزون“.

بدوره، أكد زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر أن المملكة المتحدة ”فقدت شخصية عامة استثنائية بفقدها الأمير فيليب“.

وأضاف ستارمر: ”كرس الأمير فيليب حياته لبلدنا، من مسيرته المهنية المتميزة في البحرية الملكية خلال الحرب العالمية الثانية إلى عقود من الخدمة باعتباره دوقا لإدنبره“.

وتابع: ”لكن أكثر ما سنذكره له التزامه غير العادي وتفانيه مع الملكة“.

من جانبها، قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن: ”أحزنني نبأ وفاة دوق إدنبره. أبعث بأحر تعازيّ الخاصة وتعازي الحكومة الاسكتلندية وشعب اسكتلندا لجلالة الملكة وعائلتها“.

كما نعى رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن الأمير فيليب، وقال: ”أحزنني سماع نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبره. قلوبنا ودعاؤنا للملكة إليزابيث وشعب المملكة المتحدة في هذا الوقت“.

الهند:

وذكر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في نعيه للراحل: ”كانت مسيرته مميزة في الجيش وكان في صدارة الكثير من مبادرات الخدمات العامة. لترقد روحه في سلام“.

أمريكا:

وقال الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش: إن الأمير فيليب ”كرس نفسه على مدى حياته الطويلة اللافتة لقضايا جديرة بالاهتمام وغيرها“.

وأضاف بوش: ”لقد مثّل المملكة المتحدة تمثيلا مشرفا وأمد الملكة بقوة ودعم لا حدود لهما. أسعدني الحظ أنا ولورا بنيل شرف اللقاء به ونعلم إلى أي مدى سيفتقده الجميع“.

إسرائيل

ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمير فيليب، وقال إنه ”كان موظفا عاما متفانيا وسنفتقده كثيرا في إسرائيل وسيفتقده العالم“.

الإمارات:

عربيًا؛ نعى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الأمير البريطاني فيليب، وقال على ”تويتر“: ”تعازينا ومواساتنا الصادقة إلى الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز والعائلة الملكية والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة“.

وأضاف: ”ربطته بالإمارات علاقات صداقة على مدى عقود.. أتمنى لجلالة الملكة وعائلتها الكريمة الصبر والسكينة“.

سلطنة عمان:

من جهته، بعث السلطان هيثم سلطان عُمان ”برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث في وفاة زوجها الأمير فيليب دوق إدنبره“.

البحرين:

وأرسل الملك حمد بن عيسى عاهل البحرين برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث أعرب فيها عن ”خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحبة الجلالة وحكومة وشعب بريطانيا الصديق“.

وأشاد ملك البحرين ”بجهود الفقيد الراحل وإسهاماته الطيبة في خدمة المملكة المتحدة وشعبها الصديق“.

مصر:

وبعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وأعرب السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة ولجميع أعضاء الأسرة الملكية في مصابهم، بحسب بيان للمتحدث الرسمي للرئاسة بسام راضي.