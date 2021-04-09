تاريخ النشر:
09 أبريل 2021 12:18 GMT
تاريخ التحديث: 09 أبريل 2021 13:05 GMT
في ظل التوتر بين روسيا وأوكرانيا.. واشنطن ترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود
أعلنت وزارة الخارجية التركية الجمعة أن الولايات المتحدة سترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور، على خلفية توتر بين أوكرانيا وروسيا. وذكرت
أعلنت وزارة الخارجية التركية الجمعة أن الولايات المتحدة سترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور، على خلفية توتر بين أوكرانيا وروسيا.
وذكرت الوزارة أن السفينتين ستبقيان في البحر الأسود حتى 4 أيار/مايو.
وستعبران وفقا للإعلام التركي البوسفور في إسطنبول ”الأسبوع المقبل“.