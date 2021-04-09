في ظل التوتر بين روسيا وأوكرانيا.. واشنطن ترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية التركية الجمعة أن الولايات المتحدة سترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور، على خلفية توتر بين أوكرانيا وروسيا.

وذكرت الوزارة أن السفينتين ستبقيان في البحر الأسود حتى 4 أيار/مايو.

وستعبران وفقا للإعلام التركي البوسفور في إسطنبول ”الأسبوع المقبل“.