السياسية اليمينية ماريان لوبان تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية 2022

قالت السياسية الفرنسية مارين لوبان، التي تنتمي لتيار اليمين المتطرف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنها ستخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2022، معربة عن اعتقادها بأن فوزها أمر محتمل جدا.

وكان الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون قد فاز على لوبان في انتخابات عام 2017.