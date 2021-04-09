انتهاء اجتماع فيينا واتفاق على مواصلة المحادثات النووية الأربعاء المقبل

قال التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، إن الجولة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي في فيينا انتهت، وسط اتفاق على مواصلة المحادثات، الأربعاء المقبل.

وذكر التلفزيون أن ”الجولة الثانية من الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة بين إيران ومجموعة 4+1 الخاصة بالاتفاق النووي، أنهت اجتماعها في فيينا، وسط اتفاق على مواصلة المحادثات“.

ونقل التلفزيون عن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي قوله، إن ”إيران أكدت في الاجتماع على إرادتها في مواصلة التفاعلات الجادة، وإن ذلك يعتمد على مراعاة الإرادة السياسية والجدية من الجانب الآخر، وإلا فلن يكون هناك سبب لمواصلة المفاوضات“.

وأضاف عراقجي أنه ”في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة على مستوى نواب وزراء الخارجية للدول الموقعة على الاتفاق النووي، الأربعاء المقبل، في فيينا“، مشيرا إلى أن ”مجموعة الخبراء في اللجنة الخاصة سيواصلون المشاورات الفنية والمتخصصة لإعداد وتقديم قائمة الإجراءات التي يتعين على جميع الأطراف اتخاذها لإحياء الاتفاق النووي ورفع كافة العقوبات عن إيران“.

في السياق، قال مبعوثا الصين وروسيا للمحادثات إن هناك تقدما في جهود إعادة طهران وواشنطن للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، وإن كل الأطراف ستجتمع مجددا الأسبوع المقبل، وفق رويترز.

وقال ميخائيل أوليانوف سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر، مشيرا إلى الاتفاق النووي: ”بحث أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة العمل الذي أنجزه الخبراء، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأشاروا إلى الارتياح للتقدم الذي تحقق“.

وأضاف: ”ستعاود اللجنة الاجتماع الأسبوع المقبل من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي“.

وتطالب إيران الولايات المتحدة برفع كافة العقوبات مقابل العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في أيار/مايو 2018.

فيما تطالب إدارة الرئيس جو بايدن طهران بالعودة إلى التزاماتها أولا، ووقف انتهاكها للاتفاق النووي الذي بدأت إيران عمليا في تطبيقه، في أيار/مايو 2019، فيما قامت عمليا في مطلع يناير/كانون الثاني، برفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة؛ ما أثار انتقادات الدول الأوروبية.