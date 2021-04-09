سعيا لـ"الاستقلال الدفاعي".. كوريا الجنوبية تنتج مقاتلات بديلة عن "إف 35" الأمريكية

وصُممت طائرات الجيل المقبل التي تطورها شركة كوريا للصناعات الجوية، لتكون بديلا أقل تكلفة وأقل قدرة على التخفي من الطائرة الأمريكية ”إف-35“ التي تعتمد عليها سول.

ويتمثل الهدف النهائي للمشروع في أن تحل الطائرات محل معظم المقاتلات الكورية الجنوبية القديمة، علاوة على إنتاج المزيد منها بهدف التصدير.

وجرت مراسم الإعلان عن النموذج الأولي في مقر الشركة بمدينة ساشون الجنوبية، في حفل حضره رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، وممثلون من إندونيسيا، بما في ذلك وزير الدفاع برابوو سوبيانتو.

وتخطط شركة كوريا للصناعات الجوية لإجراء اختبارات على الأرض، هذا العام، مع توقعات بأن تقوم الطائرة بأولى رحلاتها في الجو في 2022.

وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية، في بيان: ”يمكن اعتبار عرض النموذج الأولي إنجازا مهما لعملية التطوير؛ لأنه يمثل مدخلا لمرحلة التعرف على أداء المقاتلة وتقييمه بعد أن كانت مجرد رسومات“.

وقال مون: إن ”كوريا الجنوبية سيكون بحوزتها ما لا يقل عن 40 من المقاتلات الجديدة، الجاهزة للقتال بحلول عام 2028، و 140 بحلول 2032“.

وأوضح مون في بيان صادر عن مكتبه: ”بدأ عصر جديد من الاستقلال الدفاعي“.

وستحمل الطائرة اسم ”كيه-إف-21 بوراميه“ عندما ينشرها الجيش الكوري الجنوبي.

واتفقت كوريا الجنوبية مع إندونيسيا في 2014 على التعاون في تطوير المقاتلة، في مشروع قيمته 7.5 تريليون وون (6.3 مليار دولار)، على أن تتحمل جاكرتا 20% من التكلفة.

ولكن في عام 2018، حاولت جاكرتا إعادة التفاوض لتخفيف الضغط عن احتياطيها من النقد الأجنبي، وسعت لاحقا إلى المقايضة على نصيبها من التكلفة.