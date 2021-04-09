روسيا تعلن إحباط هجوم نادر لـ"هيئة تحرير الشام" في القرم

أعلنت قوات الأمن الروسية إحباط هجوم وصفته بـ“الإرهابي“ في مدينة سيمفروبول في القرم، اليوم الجمعة، إضافة إلى احتجاز اثنين من أنصار تنظيم ”هيئة تحرير الشام“ (جبهة النصرة سابقا) المحظور في روسيا.

وقال بيان صادر عن الأمن: إن ”الإرهابيين كانا يخططان لتفجير إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة سيمفروبول عاصمة القرم، ومن ثم الهرب إلى سوريا عبر أوكرانيا وتركيا“، وفقا لموقع ”سبوتنيك“ الروسي.

وأضاف البيان: ”منع جهاز الأمن هجوما في جمهورية القرم، حيث تم اعتقال مواطنين روسيين من مواليد 1992 و1999 من أنصار تنظيم ”هيئة تحرير الشام“ المحظور في روسيا، وقد خططا لهجوم مسلح باستخدام قنابل يدوية الصنع على إحدى المؤسسات التعليمية في سيمفروبول“.

وبحسب البيان، ضبط الأمن بحوزتهما مكونات لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات، وعثر في مراسلاتهما على تعليمات بإنتاج متفجرات وعبوات ناسفة، بالإضافة إلى تبادل رسائل صوتية مع مبعوثين من منظمة إرهابية دولية لمناقشة أعمال إرهابية مخططة تؤكد تورط المعتقلين في تمويل الإرهاب والترويج له.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على محافظة إدلب، آخر جيب للمعارضة السورية المسلحة.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن إحباط هجوم من هذا النوع.