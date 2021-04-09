منعه نائبه من دخول السفارة.. بريطانيا تسمح ببقاء سفير ميانمار المعزول

قالت بريطانيا، اليوم الجمعة، إنها ستسمح لسفير ميانمار الذي عزله الجيش بالبقاء لحين تحديده خطواته المستقبلية بعد منعه من دخول السفارة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: ”نندد بالطريقة التي منع بها جيش ميانمار سفير البلاد من دخول السفارة“.

وكان السفير قد انشق عن النظام العسكري الحاكم في ميانمار، مطالبا بالإفراج عن الزعيمة المدنية المحتجزة أونج سان سو تشي، قبل أن يمنعه نائبه من دخول المبنى متوليا هو القيام بأعماله باسم النظام العسكري الحاكم.

وقالت الخارجية البريطانية: ”نقدر شجاعة كيو زوار مين في مساندة شعب ميانمار، وفي ظل التنمر الذي تعرض له السيد مين، نسعى لضمان عيشه بأمان في المملكة المتحدة إلى أن يقرر مستقبله في المدى الطويل“.