صحف عالمية: إسرائيل تحذر أمريكا من التراجع أمام إيران.. والتقارب المصري السوداني "ضربة هائلة" لإثيوبيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، العديد من الملفات الراهنة، والتي كان أبرزها موقف إسرائيل من المفاوضات غير المباشرة الجارية حاليا بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء دوليين حول الملف النووي الإيراني، وكذلك تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، والاضطرابات في أيرلندا الشمالية.

قلق إسرائيلي من المفاوضات النووية



قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“، إن إسرائيل ترى أن تخفيف الضغط على إيران لن يغير موقفها، بحسب مسؤول بارز في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على طهران.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات ضرورية للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني، ويتضمن ذلك رفع بعض العقوبات غير المتسقة مع الاتفاق“.

وكتبت ”جيروزاليم بوست“: ”تأتي تلك التصريحات الأخيرة حول الاستعداد الأمريكي لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، في الوقت الذي تنخرط فيه الدولتان في مباحثات غير مباشرة تستضيفها فيينا، حيث قالت طهران إنها لن تقلل من تخصيب أو تتخلى عن تطوير معدن اليورانيوم، وكلاهما انتهاك للاتفاق النووي، حتى تقوم الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات التي فرضتها بعد 2018“.

ونقلت عن المسؤول الإسرائيلي البارز قوله: ”إحدى مشكلاتنا مع الأمريكيين، أننا نرى أن الإيرانيين لا يلجأون إلى تعديل مواقفهم إلا في حالة تعرضهم لضغط مستمر وصارم، بمعنى آخر فإن التخلي عن النفوذ ليس هي الوسيلة التي تجبر طهران على تعديل سلوكها“.

وأكد المسؤول الإسرائيلي في نفس الوقت، أن إيران لن توافق على تعزيز بنود الاتفاق النووي إذا تراجع الضغط المفروض عليها.

وتابع قائلا: ”لا يريد الإيرانيون ذلك لأن الاتفاق النووي بالنسبة لهم أمر عظيم، إذا خففت الضغوط كي تعود إلى الاتفاق الموقع عام 2015، فإنك لن تحصل على اتفاق أقوى وأطول، لماذا يوافقون على شيء سيؤدي إلى منعهم من امتلاك السلاح النووي؟، خاصة أن الانتهاكات الإيرانية الأخيرة تعتبر دليلا على أن الاتفاق النووي لا يمنع مسار طهران الذي يهدف إلى الحصول على السلاح النووي“.

وخلص المسؤول إلى أن الاتفاق النووي منح إيران البنية التحتية التي يمكن من خلالها أن تقرر متى تريد أن تقوم بأشياء يرى الأوروبيون أنفسهم أنه لا يوجد ما يبررها للاستخدام السلمي.

تحدٍ إثيوبي في ملف سد النهضة

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، إن إثيوبيا تتحدى تهديدات جيرانها، وتتعهد بالمضي قدما في ملء سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، وذلك بعد انهيار المباحثات التي تستهدف تجنب اندلاع صراع إقليمي.

وأضافت الصحيفة: ”أدى سد النهضة الإثيوبي الذي تم بناؤه على نهر النيل إلى إثارة قلق دولتي المصب، مصر والسودان، في ظل المخاوف من أن يؤدي السد إلى أزمة عطش، الأمطار التي من المقرر أن تؤدي إلى ملء السد سوف تنهمر خلال أسابيع قليلة.. الآن فإن سنوات المفاوضات الفاشلة والتوترات المتفاقمة تهدد بالغليان“.

وكتبت ”ذي تايمز“: ”حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من اضطرابات لا يمكن تصورها في المنطقة إذا مضت إثيوبيا قدما نحو ملء السد، حيث قال في تصريحات: ”أقول لأشقائنا في إثيوبيا، لا تمسّوا نقطة مياه من حق مصر، لأن كل الخيارات مفتوحة“.

من جانبه، قال سيلشي بيكيلي وزير الري الإثيوبي، إنه مع التقدّم في عملية بناء سد النهضة، فإن الملء سوف يتم في موعده، وذلك في رد صريح على تصريحات الرئيس السيسي.

وتابعت الصحيفة: ”تلاشت الثقة بين الجيران من خلال النزاع الحدودي، والذي طالبت فيه السودان إثيوبيا بسحب قوات حفظ السلام الإثيوبية في مهمة الأمم المتحدة بالمنطقة الجنوبية“.

ورأت الصحيفة أن مصر مستعدة جيدا لأي حرب، حيث كان جيشها الثالث في العالم من حيث الإنفاق في الفترة من 2014 إلى 2018، في حين أنفقت إثيوبيا 350 مليون دولار في 2019.

ونقلت عن رشيد عبدي، الخبير في شؤون المنطقة في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن خسارة إثيوبيا لدعم السودان، التي كانت تمثل منطقة عازلة بينها وبين مصر، في ظل اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين، تعتبر ضربة هائلة لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأضاف عبدي بقوله: ”هذه أكبر خسارة إستراتيجية لإثيوبيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، الآن فإن مصر بشكل فعلي على الحدود مع إثيوبيا من الناحية الجيوستراتيجية والعسكرية“.

ورأت الصحيفة أن آبي أحمد، الذي يواجه إدانة دولية واسعة على خلفية الحرب الأهلية المروعة التي يخوضها في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، سيكون مصرّاً على الوقوف أمام خصومه الإقليميين، حيث يخوض انتخابات مؤجلة في يونيو المقبل.

فوضى أيرلندا الشمالية

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن أعمال الشغب في أيرلندا الشمالية تأتي في ظل الخروج من الاتحاد الأوروبي، والجريمة والقيود المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضافت: ”أصيب العشرات من رجال الشرطة، وذلك خلال الاضطرابات التي تشهدها أيرلندا الشمالية منذ أكثر من أسبوع، حيث يتواكب الغضب من آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الجريمة وتوابع الإغلاق نتيجة جائحة كورونا“.

وكتبت ”وول ستريت جورنال“: ”تلقي الفوضى الأضواء على التحديات القائمة أمام القادة البريطانيين والأوروبيين نتيجة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، حيث يأمل هؤلاء في منع الإخلال بعملية السلام التي تم التوصل إليها بصعوبة في أيرلندا الشمالية، وأنهت عقوداً من العنف، نتيجة الترتيبات الحساسة لإدارة التجارة بين التكتل الأوروبي والعضو السابق به“.

وتابعت بقولها: ”السياسيون والمحللون الأيرلنديون الشماليون يرون أن أعمال الشغب الليلية في المناطق ذات الأغلبية البروتستانتية تعكس الاستياء بين الموالين لبريطانيا في أيرلندا الشمالية، بشأن ما يعتبرونه سلسلة من التنازلات للقوميين الأيرلنديين، الذين يريدون أن تنفصل المنطقة عن بريطانيا والانضمام إلى جمهورية أيرلندا“.

وأردفت ”وول ستريت جورنال“: ”ألقى بعض النواب في بلفاست باللوم في أعمال العنف على عصابات إجرامية مرتبطة بجماعات إرهابية مناهضة لأيرلندا، والتي تشعر بغضب شديد نتيجة جهود الشرطة في تعطيل شبكات تجارة المخدرات“.