مقتل شخص وإصابة 5 إثر إطلاق نار داخل متجر في تكساس

قتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح، برصاص مسلح أطلق النار الخميس داخل متجر لبيع الأثاث في مدينة براين، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة براين في تغريدة على تويتر إن مطلق النار اعتُقل وهو ”موظف في المتجر“، من دون أن تتضح في الحال دوافعه.

من جهته قال جيسون جيمس المتحدث باسم الشرطة للصحافيين: ”قرابة الساعة 2:30 من بعد الظهر تبلغنا بحصول إطلاق نار، وفور توجه عناصر الشرطة إلى الموقع وجدوا العديد من الضحايا“.

وأوضح أن إطلاق النار أسفر عن قتيل وخمسة جرحى بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة وقد نقلوا جميعاً إلى المستشفى.

Developing: At least one person is dead after a shooting at a warehouse in Texas. At least 4 people are in the hospital in critical condition. pic.twitter.com/2eEjF3T1fh

— The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) April 8, 2021