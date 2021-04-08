مقتل شخص وإصابة 5 إثر إطلاق نار داخل متجر في تكساس

قتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح، برصاص مسلح أطلق النار الخميس داخل متجر لبيع الأثاث في مدينة براين، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة براين في تغريدة على تويتر إن مطلق النار اعتُقل وهو ”موظف في المتجر“، من دون أن تتضح في الحال دوافعه.

من جهته قال جيسون جيمس المتحدث باسم الشرطة للصحافيين: ”قرابة الساعة 2:30 من بعد الظهر تبلغنا بحصول إطلاق نار، وفور توجه عناصر الشرطة إلى الموقع وجدوا العديد من الضحايا“.

وأوضح أن إطلاق النار أسفر عن قتيل وخمسة جرحى بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة وقد نقلوا جميعاً إلى المستشفى.

Developing: At least one person is dead after a shooting at a warehouse in Texas. At least 4 people are in the hospital in critical condition. pic.twitter.com/2eEjF3T1fh — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) April 8, 2021

وتأتي هذه الواقعة الجديدة بعد ساعات من خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وكشف فيه النقاب عن إجراءات ترمي للحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث فشلت الحكومات المتعاقبة من وقف حوادث إطلاق النار المتكررة.

وفي العام 2020 قتل في الولايات المتحدة أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بما في ذلك في حالات انتحار.

ومنذ الأول من يناير الماضي، قتل أكثر من 4 آلاف شخص بسلاح ناري في الولايات المتحدة.