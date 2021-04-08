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مقتل شخص وإصابة 5 إثر إطلاق نار داخل متجر في تكساس
تاريخ النشر: 08 أبريل 2021 23:23 GMT
تاريخ التحديث: 09 أبريل 2021 0:55 GMT

مقتل شخص وإصابة 5 إثر إطلاق نار داخل متجر في تكساس

قتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح، برصاص مسلح أطلق النار الخميس داخل متجر لبيع الأثاث في مدينة براين، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية.

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المصدر: رويترز

قتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح، برصاص مسلح أطلق النار الخميس داخل متجر لبيع الأثاث في مدينة براين، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة براين في تغريدة على تويتر إن مطلق النار اعتُقل وهو ”موظف في المتجر“، من دون أن تتضح في الحال دوافعه.

من جهته قال جيسون جيمس المتحدث باسم الشرطة للصحافيين: ”قرابة الساعة 2:30 من بعد الظهر تبلغنا بحصول إطلاق نار، وفور توجه عناصر الشرطة إلى الموقع وجدوا العديد من الضحايا“.

وأوضح أن إطلاق النار أسفر عن قتيل وخمسة جرحى بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة وقد نقلوا جميعاً إلى المستشفى.

وتأتي هذه الواقعة الجديدة بعد ساعات من خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وكشف فيه النقاب عن إجراءات ترمي للحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث فشلت الحكومات المتعاقبة من وقف حوادث إطلاق النار المتكررة.

وفي العام 2020 قتل في الولايات المتحدة أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بما في ذلك في حالات انتحار.

ومنذ الأول من يناير الماضي، قتل أكثر من 4 آلاف شخص بسلاح ناري في الولايات المتحدة.

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