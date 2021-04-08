أنقرة تستدعي سفير روما إثر وصف رئيس الوزراء الإيطالي أردوغان بـ"الدكتاتور"

استدعت وزارة الخارجية التركية سفير روما في أنقرة؛ إثر تصريحات لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وصف فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ”ديكتاتور“.

وذكرت وكالة ”الأناضول“ عبر حسابها في تويتر، أن ”الخارجية التركية استدعت السفير الإيطالي في أنقرة على خلفية عبارات لرئيس الوزراء ماريو دراغي بحق الرئيس أردوغان“.

وأضافت الوكالة أن الوزارة أبلغت السفير أنها ”تطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالتراجع فورا عن تصريحاته القبيحة ضد الرئيس أردوغان“، على حد تعبيرها.

وانتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هذه التصريحات، وقال على تويتر: ”ندين بشدة الخطاب الشعبوي غير المقبول لرئيس الوزراء الإيطالي المعين دراغي وتعليقاته القبيحة والمستهترة عن رئيسنا المنتخب“.

وقال دراغي، خلال مؤتمر صحفي في روما ردا على سؤال عن سلوك أردوغان حيال ما حدث لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تُركت دون مقعد للحظات خلال اجتماع معه: ”شعرت بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة المفوضية من جانب هؤلاء، ولنسمهم كما هم، الديكتاتوريين“.

وأثار الشريط المصور لهذا الحادث البروتوكولي خلال اجتماع فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي في أنقرة، صدمة العديد من النواب الأوروبيين والمسؤولين الكبار في التكتل.

وأضاف دراغي: ”لا أؤيد أبدا سلوك الرئيس التركي إزاء رئيسة المفوضية. هذا لم يكن سلوكا ملائما“.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال جاويش أوغلو إن ”ترتيب الجلوس في الاجتماع يتفق مع مطالب الاتحاد الأوروبي والبروتوكول الدولي“، معتبرا أن تركيا تتعرض ”لاتهامات جائرة“.