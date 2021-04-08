الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحرك "ببطء شديد" فيما يتعلق بالملف الفلسطيني

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الإدارة الأمريكية لا تزال تتحرك ببطء شديد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتعطي الأولوية لغيرها من القضايا.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أن ”الإدارة الأمريكية تعطي أولويات في الشرق الأوسط غير القضية الفلسطينية رغم أنها مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وأضاف أبو ردينة أن ”المشروع السياسي السلمي في الشرق الأوسط لن ينجح من دون حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي“.

وطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ ”خطوات جادة“ بشأن حل القضية الفلسطينية ووقف الاستيطان الإسرائيلي“ حتى تنجح مشاريعها السلمية لحل أزمات الشرق الأوسط“ .

وأكد أبو ردينة أن استمرار مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يمثل تحديًا صريحًا للمجتمع الدولي وانتهاكًا سافرًا للقرارات الدولية، داعيًا إلى التحرك لفرض تنفيذ قراراتهم واتخاذ مواقف جادة توحي للجميع بأن تحقيق السلام أمر ممكن.

ويوم الأربعاء، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعلان الإدارة الأمريكية حول استئناف المساعدات للفلسطينيين، مؤكدة استعدادها للعمل مع جميع الأطراف بما يضمن الوصول إلى حل الدولتين القائم على أساسات الشرعية الدولية، واستعدادها للتجاوب مع أية جهود دولية للوصول إلى هذا الهدف.