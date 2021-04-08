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تركيا تستدعي سفير إيطاليا بعد وصف دراغي لأردوغان بأنه "ديكتاتور"
تاريخ النشر: 08 أبريل 2021 20:33 GMT
تاريخ التحديث: 08 أبريل 2021 21:53 GMT

تركيا تستدعي سفير إيطاليا بعد وصف دراغي لأردوغان بأنه "ديكتاتور"

استدعت السلطات التركية، اليوم الخميس، سفير إيطاليا في أنقرة على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي وصف فيها أردوغان بالديكتاتور. وقال وزير

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المصدر: رويترز

استدعت السلطات التركية، اليوم الخميس، سفير إيطاليا في أنقرة على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي وصف فيها أردوغان بالديكتاتور.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تدين بشدة التعليقات ”القبيحة“ لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الذي اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بإهانة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين هذا الأسبوع.

وكان دراجي قد قال إنه من الضروري التعامل بصراحة مع ”الديكتاتوريين“.

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