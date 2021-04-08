تركيا تستدعي سفير إيطاليا بعد وصف دراغي لأردوغان بأنه "ديكتاتور"

استدعت السلطات التركية، اليوم الخميس، سفير إيطاليا في أنقرة على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي وصف فيها أردوغان بالديكتاتور.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تدين بشدة التعليقات ”القبيحة“ لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الذي اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بإهانة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين هذا الأسبوع.
رئيس وزراء #إيطاليا يصف #أردوغان بـ"الديكتاتور"#إرم_نيوز #تركيا pic.twitter.com/b9PnpsTs3U
— إرم نيوز (@EremNews) April 8, 2021
وكان دراجي قد قال إنه من الضروري التعامل بصراحة مع ”الديكتاتوريين“.