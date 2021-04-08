تجدد أعمال العنف في إيرلندا الشمالية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تجددت أعمال العنف، اليوم الخميس، في إيرلندا الشمالية التي تشهد منذ أسبوع اضطرابات وصدامات غير مسبوقة منذ أعوام.

وتعرضت قوات مكافحة الشغب المنتشرة في بلفاست لرشق بالحجارة والمقذوفات وزجاجات حارقة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، حض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الإيرلندي مايكل مارتن، بعد محادثات بينهما، على التزام ”الهدوء“ في إيرلندا الشمالية عقب أعمال العنف التي شهدتها المقاطعة البريطانية ودامت لأيام.

وقال بيان صادر عن مكتب مارتن إن الزعيمين تناولا ”بعد ظهر اليوم التطورات المقلقة في إيرلندا الشمالية“، وأكدا أن ”أعمال العنف غير مقبولة“ و“دعوا إلى التزام الهدوء“.

وأضاف البيان أن إحراز تقدم يكون ”من خلال الحوار وعمل مؤسسات اتفاقية الجمعة العظيمة. كما اتفقا على أن تبقي الحكومتان على تواصلهما“.

وكان قادة إيرلندا الشمالية قد أصدروا في وقت سابق بيانا مشتركا نددوا فيه بأعمال الشغب التي استمرت لأيام، وتسبب بها مناصرو بريطانيا في المقاطعة، مشيرين إلى احتمال تورط متطوعين عسكريين.

وهذه أسوأ اضطرابات تشهدها بلفاست في السنوات الأخيرة، وقد جاءت وسط حالة من الاضطراب الاقتصادي تبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التوترات القائمة بين الوحدويين الموالين للمملكة المتحدة والقوميين المؤيدين لإيرلندا.

وقطع المجلس التشريعي المفوض عطلة عيد الفصح لإقرار قانون طارئ يدين أعمال الشغب.