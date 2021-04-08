أمريكا تقلل من توقعات المحادثات النووية الإيرانية في فيينا

قللت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، من حجم التوقعات إزاء المحادثات الرامية إلى استئناف واشنطن وطهران الامتثال للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، ورجحت أن يعود المبعوث الأمريكي إلى بلاده مع توقف المحادثات مطلع الأسبوع.

وفي حين ردد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وصف المحادثات بأنها ”بناءة“، قال للصحفيين: ”مع ذلك، يجب ألا نسمح للتوقعات بأن تتجاوز ما نحن عليه الآن“.

واجتمع دبلوماسيون من القوى الكبرى على نحو منفصل مع مندوبين من إيران والولايات المتحدة؛ لبحث سبل إعادة البلدين للامتثال ببنود الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات.

ولم تتوقع الولايات المتحدة ولا إيران تحقيق انفراجة سريعة في المحادثات التي بدأت في فيينا يوم الثلاثاء، والتي قام فيها دبلوماسيون أوروبيون وآخرون بدور الوسيط، لرفض طهران إجراء مباحثات مباشرة في الوقت الراهن.

وقال برايس: من المتوقع أن يعود روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إلى واشنطن مع توقف المحادثات مطلع الأسبوع.

وتجري المحادثات بشكل رئيسي في إطار مجموعتي عمل من الخبراء، تبحث الأولى العقوبات التي يمكن أن ترفعها الولايات المتحدة، وتركز الأخرى على القيود النووية التي يتعين على إيران احترامها لإحياء اتفاق عام 2015.

ومن المتوقع أن تجتمع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الأصلي، وهي إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، يوم الجمعة، في مجموعة تسمى اللجنة المشتركة يرأسها الاتحاد الأوروبي.

وقال برايس إن المحادثات التي تجري على مستوى الخبراء ”قد تستأنف خلال الأيام القادمة، وربما الأسبوع القادم“.