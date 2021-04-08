الخارجية الأمريكية: استعدادات جارية لعقد مؤتمر في إسطنبول بشأن أفغانستان‎

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر في تركيا لمساعدة المفاوضين الأفغان على تحقيق تقدم في محادثات السلام.

ويستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيلتزم بمهلة تنتهي في الأول من مايو/ أيار لسحب آخر 3500 جندي أمريكي في أفغانستان، وذلك بموجب اتفاق جرى التوصل إليه في فبراير/ شباط 2020 مع حركة طالبان خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتسعى إدارة بايدن لزيادة الضغط الدولي على طالبان وعلى حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني المدعومة من الولايات المتحدة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ووقف إطلاق النار قبل انتهاء المهلة.