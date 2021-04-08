رئيس الوزراء الإيطالي يصف أردوغان بأنه "ديكتاتور"‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ”ديكتاتور“، وذلك ردا على سؤال تناول الحادث البروتوكولي مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أنقرة.

وقال دراغي، خلال مؤتمر صحفي في روما ردًا على سؤال عن سلوك أردوغان حيال ما حدث لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تُركت من دون مقعد للحظات خلال اجتماع معه: ”شعرت بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة المفوضية من جانب هؤلاء، ولنسمهم كما هم، الديكتاتوريين“.

وأثار الشريط المصور لهذا الحادث البروتوكولي خلال اجتماع فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي في أنقرة، صدمة العديد من النواب الأوروبيين والمسؤولين الكبار في التكتل.

وأضاف دراغي: ”لا أؤيد أبدا سلوك الرئيس التركي إزاء رئيسة المفوضية. هذا لم يكن سلوكا ملائما“.

لكنه اعتبر أن أردوغان يبقى ضمن فئة من المسؤولين الذين ”ينبغي التنسيق معهم“ رغم الخلافات السياسية معهم.

وتابع: ”ينبغي أن يكون المرء صريحا للتعبير عن اختلاف آرائه وسلوكياته وكيفية رؤيته للمجتمع، ولكن عليه أن يكون مستعدا أيضًا ليس للتنسيق بل للتعاون من أجل مصلحة بلاده“، مشددًا على ضرورة إيجاد ”توازن دقيق“ بين هذين الأمرين.