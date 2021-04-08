مفاوض إيراني: سننقل نتائج المباحثات إلى طهران ونعود إلى فيينا الأسبوع المقبل

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن بلاده تتفاوض مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي على رفع العقوبات، مشيراً إلى أن ”الوفد الإيراني سيعود إلى طهران بعد انتهاء الجولة الثانية يوم غد الجمعة، على أن يعود إلى فيينا الأسبوع المقبل“.

وأضاف عراقجي للتلفزيون الإيراني عقب اجتماعه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: ”كانت لدينا اجتماعات يوم أمس واليوم بشكل مكثف، واحد يتعلق بالقضية النووية، والآخر يتعلق برفع العقوبات، وقد عملت اللجنة الخاصة من جميع الدول على ذلك“.

وأوضح أن ”مهمة هذه اللجنة هي إعداد الإجراءات التي ستتخذها جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، ونحن نتفاوض على قضية رفع كافة العقوبات وليس هناك مقترح آخر“.

وبشأن مسار المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قال عراقجي: ”إنها ليست مهمة سهلة، أمس واليوم عملت مجموعات العمل، وغدا سيكون لدينا اجتماع نهائي“.

وتابع كبير المفاوضين الإيرانيين: ”سوف تعود الوفود المتفاوضة إلى عواصمها، كما سننقل نتائج المباحثات إلى طهران ونأتي إلى فيينا الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات، قد نحتاج إلى تكرار هذا عدة مرات حتى نصل أخيرًا إلى النتيجة التي تصب في مصلحتنا“.

وأضاف: ”لا أعتقد أننا في موقف الآن كي نقول إن الاجتماعات والمفاوضات كانت إيجابية أو سلبية، وبالتأكيد ليست سلبية، وفي رأيي أنها تمضي قدما وبناءة، لكن من السابق لأوانه القول إننا نسير في اتجاه إيجابي“.

وختم عراقجي القول: ”أجواء الاجتماعات بناءة، لكننا ما زلنا بعيدين عن النقطة التي نأمل فيها الوصول إلى اتجاه إيجابي، رغم أننا لم نشعر بخيبة أمل“.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالملف النووي يوم غد الجمعة في العاصمة فيينا، وذلك بعد اجتماع عُقد يوم الثلاثاء الماضي.

وتصر طهران على رفع كافة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة قبل أن تعود الأخيرة إلى الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه في مايو/ أيار 2018.