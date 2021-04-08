إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء مهاجمة سفينتها في البحر الأحمر وتتوعد

توعد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارجي، اليوم الخميس، بالرد على مهاجمي السفينة الإيرانية ”سافيز“، التي جرى استهدافها في البحر الأحمر الثلاثاء الماضي، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن اللواء شكارجي قوله، في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية: ”لا نستطيع اتخاذ أي ردة فعل إلا بعد انتهاء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادثة“.

وأضاف: ”لا نتهم أيا من دول الخليج بالضلوع في حادثة استهداف سفينتنا في البحر الأحمر“.

وأوضح القائد العسكري الإيراني أن ”أصابع الاتهام تحوم حول أعدائنا المباشرين، الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية“.

وأشار إلى أن ”الولايات المتحدة لها يد دون شك في جميع المحاولات الرامية لتقويض إيران وإلحاق الضرر بها“.

وتابع اللواء شكارجي: ”لدى أمريكا والكيان الصهيوني حلفاء في جميع أنحاء المنطقة ويتعاونون معهما بالفعل، لكن ما من حادثة وقعت للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا ولأمريكا والكيان الصهيوني يد فيها“.

وأضاف أن ”أمريكا والكيان الصهيوني يعادياننا بشكل مباشر، وإذا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بأي عمل عدائي بشكل مباشر، فهما منشأه ولهما يد فيه“، مؤكدا أنه ”أينما تضررت القدرات الإيرانية، فإنه لا شك لدينا أن الولايات المتحدة الأمريكية لها يد فيه“.

ولم تعترف إسرائيل رسمياً بالوقوف وراء الهجوم على السفينة الإيرانية بالبحر الأحمر، لكن تقارير صحفية تحدثت عن قيام تل أبيب بإخطار واشنطن بأن قواتها استهدفت السفينة الإيرانية سافيز.