واشنطن تعرب عن قلقها إزاء أزمة تيغراي في إثيوبيا وتطالب بمعالجة حاسمة

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عبر عن مخاوف الولايات المتحدة من الأزمة في منطقة تيغراي الإثيوبية خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين.

وأضاف البيت الأبيض أن الاثنين ”ناقشا الخطوات الحاسمة لمعالجة الأزمة بما في ذلك توسيع وصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية ورحيل القوات الأجنبية والتحقيقات المستقلة في الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان“.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان وميكونين ناقشا أيضا أهمية استمرار الحوار الإقليمي لحل النزاعات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، وهو مشروع عملاق لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق يثير مخاوف في السودان ومصر.