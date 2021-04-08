إيران.. 74 جلدة لناشطة سياسية معتقلة مقابل منحها إجازة خارج السجن

أقدمت السلطات الإيرانية على جلد الناشطة السياسية والإعلامية زهرة سرور، 74 جلدة مقابل الإفراج عنها، على الرغم من تحويل هذه العقوبة إلى غرامة مالية وقيامها بدفعها، بحسب ما ذكره موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني.

وقال الموقع، في تقرير له، اليوم الخميس، إن“السلطات في طهران قامت، الإثنين الماضي، بجلد الناشطة والإعلامية زهرة سرور، مقابل منحها إجازة خارج السجن“، مضيفًا أن“قضية سرور شملها قانون تحويل عقوبة الجلد إلى غرامة مالية وقد قامت بدفع المبلغ“.

وجرى اعتقال الناشطة والإعلامية ”زهرة سرور“ في طهران، في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2019، مع الناشطة سينا منير زادة، في قضية مشتركة بسبب أنشطتهما على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

وفي مارس من العام الماضي، حُكم عليها بالسجن 3 سنوات بتهمة ”إهانة المرشد علي خامنئي، والدعاية ضد النظام، والتآمر للعمل ضد الأمن القومي“، وكعقاب إضافي، ”حُكم عليها بـ 4 أشهر من النشاط الفعال في منظمة الباسيج“، وقراءة تفسير سورة الحجرات“، بحسب ما ذكرته منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية.

وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أنه“تم تخفيض هذه العقوبة فيما بعد إلى سنتين و 8 أشهر في السجن“.

وأضافت:“هناك معلومات تفيد أن سبب جلد الناشطة زهرة سرور، يتعلق بتهمة حيازتها الكحول في المنزل“.

ودعا نشطاء حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، مرارًا، القضاء في إيران، إلى إنهاء استخدام العقوبات القاسية والمهينة مثل: الجلد، وبتر الأطراف.