ما الذي سعت إليه إسرائيل من وراء الضربة الموجهة للسفينة الإيرانية "سافيز" في البحر الأحمر؟

قال تقرير إخباري، إن حادثة استهداف السفينة الإيرانية ”سافيز“، تحمل رسالة من إسرائيل بخصوص المحادثات التي تُجرى مؤخرا بين طهران والدول الغربية، بشأن الاتفاق النووي، وذلك بعد تأكيد مصادر أمريكية على وقوف إسرائيل وراء الحادثة.

وجاء في التقرير المنشور على صحيفة ”كيهان.لندن“ الإيرانية المعارضة، أن ”حادثة استهداف السفينة الإيرانية تزامن مع بدء المحادثات النووية بين طهران والغرب في العاصمة النمساوية فيينا، إذ تحمل هذه الحادثة رسالة مهمة من إسرائيل لهذه الأطراف“.

وأشار التقرير إلى أن ”القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل أكدت مرارا على أن إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب طبقا للصياغة القديمة يُهدد مصالح تل أبيب، إلى حد أن الإسرائيليين قد يتحركون منفردين ضد طهران“.

وأعاد التقرير التذكير بموقف الحكومة الإسرائيلية من الاتفاق النووي منذ توقيعه عام 2015، حيث رفضت إسرائيل الاتفاق، معتبرة إياه أداة تسمح لطهران بمواصلة أنشطتها النووية والصاروخية، كما تؤكد أن إعادة العمل بهذا الاتفاق ليس كافيا لمواجهة أخطار إيران، بل ويحمل أضرارا للمنطقة والعالم.

أما عن حادثة استهداف السفينة ”سافيز“ في مياه البحر الأحمر، فقد نقل تقرير صحيفة ”كيهان.لندن“ عن مصدر إيراني قوله: إن ”قوات الحرس الثوري وبتنسيق مع الجيش الإيراني أجرت خلال السنوات الأخيرة، مهام عسكرية بحرية باستخدام هذه السفينة“.

واستندت الصحيفة لمصادر مطلعة، دون الكشف عن هويتها، إلى أن السفينة الإيرانية ”سافيز“ ليست سفينة شحن عادية، وإنما يستعين بها الحرس الثوري منذ سنوات لنقل أسلحة وقوات عسكرية لدول بالمنطقة.

وفيما يتعلق بتفاصيل استهداف السفينة الإيرانية، كشف التقرير أن ”غواصة إسرائيلية قد اقتربت من السفينة قبل الانفجار الذي وقع بهيكل السفينة“، لافتا إلى إفادة إعلام الحرس الثوري بأن الحادثة قد نجمت عن انفجار ألغام مغناطيسية كانت لاصقة بجسم السفينة.

وذكر التقرير الإخباري، أن مصادر عربية وإسرائيلية أفادت بأن السفينة التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، كانت تقوم بجمع معلومات استخباراتية عن الائتلاف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، فيما تمد جماعة الحوثيين بهذه المعلومات.

وختم التقرير حديثه عن حادثة السفينة ”سافيز“، بقوله: إن ”المواجهة العسكرية بين الحرس الثوري الإيراني وإسرائيل في المياه أصبحت اليوم علنية، وذلك بعد أشهر من حوادث خفية تتعلق باستهداف سفن وناقلات تابعة للبلدين“.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول أمريكي، قوله: إن ”إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا باستهداف السفينة الإيرانية“، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن مهام السفينة ”سافيز“ قد بدأت في مياه البحر الأحمر منذ عام 2016.