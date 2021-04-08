بقيمة 4 ملايين دولار.. مايك بنس يؤلف كتابين عن فترة وجوده في البيت الأبيض

وقع نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، عقدا بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين دولار مع شركة ”سايمون آند شوستر“ الأمريكية لتأليف كتابين عن فترة وجوده في البيت الأبيض.

ويتحدث أحد الكتابين، الذي من المقرر نشره عام 2023، عن إيمان بنس ومسيرته في الخدمة العامة.

وقالت شركة النشر في بيان: ”يتناول بنس العديد من اللحظات المحورية في الإدارة الأمريكية، بدءا من وقت اختياره للترشح لمنصب نائب الرئيس حتى يوم التنصيب في الـ20 من يناير 2021“.

وقالت دانا كانيدي، نائب رئيس شركة ”سايمون آند شوستر“ إن السيرة الذاتية لبنس تؤرخ لواحدة من أكثر الرئاسات أهمية في التاريخ الأمريكي.

ويعتبر بنس المرشح الأوفر حظا للرئاسة من الحزب الجمهوري لعام 2024، وقد يسعى الرئيس السابق دونالد ترامب -أيضا- للترشح مرة أخرى.

وكان حدث خلاف بين بنس وترامب في نهاية فترة رئاسة الأخير، بعد أن أخبر بنس الرئيس الأمريكي السابق أنه لا يمكنه إلغاء نتائج الانتخابات، لذا قام ترامب بمهاجمته في تغريداته على موقع ”تويتر“.

وشغل مايكل بنس منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الثامن والأربعين في الفترة ما بين الـ20 من يناير 2017 حتى الـ20 من يناير 2021، وشغل سابقا منصب حاكم ولاية إنديانا الخمسين في الفترة من 2013 إلى 2017.