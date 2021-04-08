تركيا تعلق على فيديو "محرج" لرئيسة المفوضية الأوروبية خلال اجتماع مع أردوغان

علقت السلطات التركية، اليوم الخميس، على مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال اجتماع عقدته برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة أمس.

وظهرت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال الفيديو الذي عدّه البعض ”مهينا“ في قاعة اجتماعات وهي مذهولة كأنها لا تعرف أين تجلس، بينما جلس رئيس المجلس الأوروبي والرئيس التركي على كرسيين يتوسطان القاعة، لتجلس فيما بعد على أريكة قبالة وزير الخارجية التركي الذي يعد منصبه أدنى من منصبها في التسلسل الهرمي للبروتوكول.

استقر في مقعده قبلها.. رئيسة المفوضية الأوروبية تتعرض لخطأ دبلوماسي محرج أثناء لقاء أردوغان#إرم_نيوز #GiveHerASeat pic.twitter.com/sXi6l3Rvk7 — إرم نيوز (@EremNews) April 7, 2021

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية اليوم قول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: إن السلطات في أنقرة احترمت ”بروتوكول الجلوس المعتمد“ خلال اللقاء.

وقال جاويش أوغلو: ”تم تنفيذ بروتوكول الجلوس المعتمد من الاتحاد الأوروبي خلال لقاء أردوغان، رئيس المجلس ورئيسة المفوضية الأوروبيين في أنقرة“.

وأمس الأربعاء قال إريك مام ، وهو المتحدث الرئيس باسم المفوضية الأوروبية: ”فون دير لاين فوجئت بشكل واضح وهذا شيء يمكنك رؤيته في الفيديو.. من الصعب الحكم على أسباب ما حدث.. هذا أمر يجب أن تُسأل عنه السلطات التركية.. تركيا كانت مسؤولة عن تنظيم الاجتماع“.

وأضاف المسؤول الأوروبي: ”عندما يتعلق الأمر بصورة المفوضية في الخارج، فإن ما يمكنني قوله هو إن مستوى البروتوكول لرئيسنا هو بالضبط مستوى بروتوكول رئيس المجلس الأوروبي ذاته“.