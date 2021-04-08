إيران والعراق يتبادلان رفات 68 عسكريا قتلوا في حرب بين البلدين

تبادل إيران والعراق، اليوم الخميس، رفات 68 عسكريا قتلوا في الحرب التي اندلعت بين البلدين عام 1980 واستمرت ثماني سنوات، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية عن رئيس اللجنة الإيرانية للبحث عن المفقودين في الحرب، الجنرال محمد باقر زاده، قوله إنه ”تم صباح اليوم الخميس عبر منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق نقل جثامين 63 عسكريا إيرانيا قتلوا في الحرب مع العراق“.

وأضاف الجنرال باقر زاده أنه ”بعد شهرين من الجهود التي بذلت تمكنا من العثور على جثث هؤلاء الإيرانيين الذين قتلوا في معارك اندلعت بمناطق عمليات عسكرية جنوب العراق“.

كما ذكرت الوكالة الإيرانية، أن الجانب الإيراني سلم نظيره العراقي جثث خمسة عسكريين عراقيين عثر عليها داخل الأراضي الإيرانية.

وقال رئيس لجنة البحث عن العسكريين العراقيين، نشأت كاظم، على هامش عملية تبادل الرفات مع إيران ”نظرا للموارد البشرية والضرر النفسي للناجين من تلك الحرب، فإن تبادل ونقل القتلى قضية مهمة بالنسبة للحكومة العراقية“.

وفي مطلع شباط/فبراير الماضي، أعلن نائب رئيس لجنة البحث عن المفقودين في إيران، العميد ناصر سعيدي، عن عدم العثور على جثامين 3 آلاف عسكري خلال سنوات الحرب.

وتشير الإحصائيات الرسمية في إيران، إلى أنه خلال الحرب مع العراق -التي اندلعت عام 1980 واستمرت ثماني سنوات، شارك فيها 5 ملايين إيراني- قتِل 190 ألفا، وأصيب 672 ألفا بجروح.

وكانت المدن الجنوبية والغربية بين إيران والعراق مسرحا للمواجهات بين القوات العسكرية لكلا البلدين، وبين الحين والآخر، يتبادل البلدان جثامين عسكريين قتلوا في الحرب الدامية، وفقا لاتفاق ترعاه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف البحث عن رفات ضحايا الحرب.