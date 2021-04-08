قناة: فيسبوك تحذف صفحة تتبع جهة إيرانية حاولت إثارة الفوضى في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، أن شركة ”فيس بوك“ حذفت صفحة تتبع لجهة إيرانية، أظهرت نفسها على أنها ”حركة الأعلام السوداء“ الإسرائيلية المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشارت قناة ”مكان“ الإسرائيلية، إلى أن منظمة ”فيك ريبورتير“، أجرت بحثا قبل نحو شهر، قالت فيه إن هذه الجهة الإيرانية فعلت نشاطها على ”انستغرام“ و“تيلغرام“.

ووفقاً للمنظمة، فإن هذه الجهة الإيرانية كانت تسعى لتأجيج الساحة الشعبية في إسرائيل واختلاق الفوضى، من خلال مخاطبة المحتجين بشكل شخصي ونشر معلومات عن المظاهرات عبر بث رسائل كاذبة.

وبحسب القناة العبرية، فإن شركة فيس بوك قامت بحذف هذه الصفحة بعد أن تأكدت أن من يقف خلفها جهة إيرانية.

وسجلت الأيام الماضية عدة محاولات اختراق، حاولت إيران من خلالها استهداف مواقع إسرائيلية بهدف الحصول على معلومات أو بث أخبار، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

و“الأعلام السوداء“، هي حركة إسرائيلية نظمت العديد من المظاهرات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.