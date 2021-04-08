تركيا تعتزم ترحيل 4 إيرانيين اعتقلوا إثر مشاركتهم في مسيرة احتجاجية

تعتزم السلطات التركية ترحيل 4 من طالبي اللجوء الإيرانيين بسبب مشاركتهم في مسيرة احتجاجية بمدينة ”دنيزلي“ جنوبي غرب تركيا، بحسب ما ذكر موقع ”زمانه“ الإيراني المعارض.

وأوضح الموقع في تقرير له، الأربعاء، أن ”الإيرانيين المنتظر ترحيهم من تركيا هم: محمد بور أكبري كرماني، وزينب صحافي، وليلى فرجي، وإسماعيل فتاحي“.

ونقل الموقع عن محامي الإيرانيين الأربعة، قوله: ”إنهم يواجهون حاليًا أوامر ترحيل، وفي نفس وقت صدور هذا الحكم قدمت اعتراضي للسلطات القضائية“.

وأضاف أنه ”بعد أيام قليلة من اعتقالهم في دنيزلي ونقلهم إلى معسكر أيدين، لم يتابع أي من موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، هذه القضية“.

واعتقل الإيرانيون الأربعة بسبب مشاركتهم في مسيرة احتجاجية نُظمت في 21 مارس الماضي احتجاجا على انسحاب تركيا من اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة.

وبحسب تقرير موقع ”زمانه“، يعيش الناشط العمالي الإيراني إسماعيل فتاحي في تركيا كلاجئ سياسي منذ 6 سنوات، وذكر في تسجيل له نشره على يوتيوب أن ”أمر الترحيل صدر الآن ومن المتوقع أن تبدأ أنقرة العمل الإداري على نقلهم إلى إيران خلال الأيام المقبلة“.

وطالب فتاحي بـ“الدعم الدولي“، منوها إلى ”أنه و3 إيرانيين من طالبي اللجوء سيواجهون السجن والتعذيب بعد عودتهم إلى إيران“.

وأكد أنهم تعرضوا لـ“التعذيب“ أثناء اعتقالهم، واصفا الظروف في معسكر أيدين بأنها ”بائسة للغاية“.

وأوضح أن ”الظروف غير صحية، ومن المحتمل أن نكون قد أصبنا الأربعة بكورونا“.

أما ليلي فرجي، فهي واحدة من المعتقلين في احتجاجات ديسمبر 2017، التي اندلعت بداية بمدينة مشهد الإيرانية، احتجاجًا على غلاء الأسعار وسياسات حكومة حسن روحاني.

وتعاني فرجي من الألم العضلي الليفي (الفيبروميالغيا) ومرض الغدة الدرقية وتحتاج إلى فحص يومي.

وقوبل قرار تركيا الانسحاب من اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، بانتقادات واحتجاجات في الشوارع، خاصة من النساء وأحزاب المعارضة، اعتقل على إثرها عشرات النشطاء.

وفي السنوات الأخيرة، توجه عدد من الإيرانيين إلى تركيا هربا من الاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية أو بسبب أنشطتهم المدنية والسياسية، لكن تركيا قامت بترحيلهم في كثير من الحالات.