صحيفة: مصر واليونان وقبرص توقع اتفاقية للتعاون العسكري

وقعت مصر واليونان وقبرص، الأربعاء، على اتفاق تعاون عسكري ثلاثي، بعد اجتماع بين وفود من هيئة الأركان العامة للدول الثلاث، بحسب ما أفادت صحيفة ”جريك سيتي تايمز“ اليونانية.

وقالت الصحيفة: ”اجتمعت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني لليونان ومصر وقبرص، يوم الثلاثاء، ووقعت اتفاقية برنامج التعاون العسكري الثلاثي، والتي تهدف إلى تحسين التعاون العسكري بين القوات المسلحة للدول الثلاث من خلال مزيد من التدريبات المشتركة وأنشطة التدريب“.

وأضافت أنه ”بعد توقيع البرنامج، بحث رئيس الأركان العامة اليونانية الجنرال كونستانتينوس فلوروس، مع رئيسي الوفدين العسكريين لمصر وقبرص، القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تمت الإشارة بشكل خاص إلى العلاقات الوثيقة التي طورتها الدول الثلاث مؤخرا“.

ولم يصدر حتى الآن تعليق مصري حول ما ذكرته الصحيفة اليونانية.

ويشهد البحر الأبيض المتوسط حالة من التوتر بين اليونان وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى، إثر خلافات بشأن حقوق الطاقة ومطالبات بالسيادة على مياه في البحر المتوسط.

في المقابل، كشف مسؤولون أتراك، في مارس الماضي، أن أنقرة استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر بهدف تعزيز التعاون معها بعد أعوام من التوتر.