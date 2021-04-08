بعد استهداف سفينة إيرانية بالبحر الأحمر.. غانتس: نستعد لمواجهة تهديدات طهران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن تل أبيب تستعد في هذه الأيام لمواجهة ”التهديدات الإيرانية“، وذلك بعد أيام من استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر.

وقال غانتس خلال احتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس منظومة القبة الحديدة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إن إسرائيل ”تستعد في هذه الأيام لمواجهة التهديدات الإيرانية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة للتهديدات التي قد تأتي من الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد“.

ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التعليق على تقارير تحدثت عن أن إسرائيل هي من استهدفت السفينة الإيرانية ”سافيز“ في البحر الأحمر.

واكتفى غانتس بالقول إن ”إسرائيل ستواصل العمل في كل مكان لضمان أمنها“.

وكانت طهران أعلنت أن ”السفينة التجارية سافيز، تعرضت لانفجار خلال عبورها البحر الأحمر“.

وأوردت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية أن السفينة أصيبت بأضرار جراء انفجار ”ألغام ألصقت بهيكل السفينة“، مشيرة إلى أنها كانت تستخدم من قبل القوات المسلحة في سياق ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر.

ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن مصدر رسمي أمريكي قوله إن ”الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أن قواتهم استهدفت سافيز الثلاثاء“.

والهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات تحدثت عنها تقارير، على سفن شحن إسرائيلية وإيرانية منذ أواخر فبراير شباط، تبادل فيها العدوان اللدودان اتهام بعضهما البعض بالمسؤولية.

ودعت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إلى التزام ”أقصى درجات ضبط النفس“ في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنه المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك.