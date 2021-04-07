الأمن الإيراني يعتقل 22 من عائلات ضحايا احتجاجات البنزين

اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة أصفهان وسط إيران، عددا من أفراد عائلات ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، بحسب ما أفادت منظمة ”هرانا“ الحقوقية ليل الأربعاء.

وقالت المنظمة في موقعها الرسمي، إن ”قوات الشرطة الإيرانية أوقفت حافلة كانت تقل 22 من أفراد عائلات ضحايا احتجاجات البنزين التي اندلعت في نوفمبر 2019، واعتقلتهم، أثناء عودتهم من مقبرة سرداد أسعد بختياري جنوب أصفهان“.

وبحسب المنظمة الحقوقية فإن من بين المعتقلين ”ناهيد شير بيشه، ومنوشهر بختياري، والدا بويا بختياري، الذي قتل خلال احتجاجات البنزين“.

وأضافت المنظمة أن ”سكينة أحمدي والدة إبراهيم كتابدار وهو أحد ضحايا الاحتجاجات، فقدت الوعي خلال الاعتقال“.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد القتلى في احتجاجات البنزين بـ371، فيما قالت مصادر إيرانية معارضة إن عدد القتلى 1500 شخص.

وقدر وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي عدد القتلى بنحو 250 شخصاً، زاعماً أن 80% منهم قتلوا على أيدي القوات الحكومية و 20% ”بأسلحة غير تنظيمية“.