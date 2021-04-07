البيت الأبيض: مستعدون لنهج دبلوماسي مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي‎

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الأربعاء إن بلادها مستعدة لاتباع النهج الدبلوماسي مع كوريا الشمالية إذا كان سيفضي إلى سبيل لنزع السلاح النووي.

ورفضت ساكي خلال إفادة صحفية اعتيادية التعليق على تقارير من باحثين أمريكيين هذا الأسبوع عن أنشطة في حوض سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية يقول عنها محللون إنها قد تكون جزءا من تجهيزات لإجراء اختبار لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة.

وأحالت المتحدثة أسئلة الصحفيين بشأنها إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وقالت المتحدثة: ”أقول بشكل عام أن لدينا هدفا واضحا فيما يتعلق بكوريا الشمالية ألا وهو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية … نواصل بالطبع تطبيق العقوبات ونتشاور مع الحلفاء والشركاء. نحن على استعداد للنظر في شكل من أشكال الدبلوماسية إذا ما كان سيفضي إلى سبيل إلى نزع السلاح النووي“.