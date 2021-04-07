نتنياهو: الاتفاق النووي مع إيران غير ملزم لإسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن أي اتفاق حول السلاح النووي الإيراني لن يكون ملزمًا لإسرائيل

وقال نتنياهو: ”قلت في إطار الكلمة التي ألقاها خلال المراسم الرسمية لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، اتفاقية نووية تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي، سلاح يهددنا بالإبادة، لن تلزمنا بتاتًا“.

وأضاف في تغريدة له: ”الاتفاق النووي مع إيران الذي سمح لها بالمضي قدمًا نحو تطوير ترسانة من القنابل النووية مطروح مرة أخرى على الطاولة، ولكن التاريخ علمنا بأن اتفاقات مع أنظمة مثل النظام الإيراني لا تساوي قشرة ثوم“، على حد وصفه.

وتابع “ هناك شيء واحد فقط يلزمنا، منع من يسعى إلى تدميرنا من تنفيذ مخططه“.

وجاء حديث نتنياهو، في ظل انطلاق مفاوضات بين إيران وعدد من دول العالم في فيينا، لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.