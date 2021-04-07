أوكرانيا: الحشد العسكري الروسي غطاء لمشكلات داخلية والحرب تعتمد على بوتين

أكد أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تعتقد أن حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحشد قوات وعتادا عسكريا على الحدود معها في مسعى لحشد المواطنين الروس ضد عدو أجنبي وصرف الانتباه عن مشكلات داخلية.

وقال ”دانيلوف“ إن أوكرانيا لن تحاول استعادة الأراضي المحتلة في منطقة دونباس الشرقية بالقوة لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها ضد أي عدوان آخر.

واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي روسيا بالقيام بحشد عسكري استفزازي قرب الحدود الأوكرانية على الرغم من أن موسكو تقول إن وجود قواتها هناك إجراء دفاعي وستبقي عليه طالما أنها ترى ذلك مناسبا.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن تصاعد العنف في شرق أوكرانيا في الآونة الأخيرة، حيث تقاتل قوات أوكرانية قوات مدعومة من روسيا في صراع تقول كييف إنه تسبب في مقتل 14 ألفا منذ 2014.

وأوضح دانيلوف في مقابلة بمكتبه أن أي تصعيد آخر سيعتمد على الإجراءات التي يتخذها بوتين.

وقال: ”مسألة الحرب تعتمد على بوتين فقط، بوتين لا يشعر بالأسف تجاه الناس، وهذه مشكلة، بالنسبة لنا كل خسارة على الجبهة تمثل ألما، مأساة بالنسبة لنا“.