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واشنطن توافق على سحب قواتها المقاتلة المنتشرة في العراق
تاريخ النشر: 07 أبريل 2021 18:16 GMT
تاريخ التحديث: 07 أبريل 2021 19:30 GMT

واشنطن توافق على سحب قواتها المقاتلة المنتشرة في العراق

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، سحب قواتها المقاتلة، التي ما تزال منتشرة في العراق حتى الآن. وبحسب بيان مشترك، اتفقت واشنطن وبغداد خلال محادثات

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المصدر: ا ف ب

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، سحب قواتها المقاتلة، التي ما تزال منتشرة في العراق حتى الآن.

وبحسب بيان مشترك، اتفقت واشنطن وبغداد خلال محادثات افتراضية، اليوم، على سحب آخر القوات الأمريكية المقاتلة في العراق، حيث لا تزال تنتشر للتصدي لمتطرفي داعش.

وأكد البلدان، في البيان المشترك، إثر هذه المحادثات الاستراتيجية، أن ”مهمة الولايات المتحدة وقوات التحالف تحولت إلى مهمة تدريب ومشورة، ما يتيح تاليا إعادة نشر أي قوة مقاتلة لا تزال في العراق، على أن يحدد الجدول الزمني لذلك خلال محادثات مقبلة“.

 

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