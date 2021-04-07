واشنطن توافق على سحب قواتها المقاتلة المنتشرة في العراق

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، سحب قواتها المقاتلة، التي ما تزال منتشرة في العراق حتى الآن.

وبحسب بيان مشترك، اتفقت واشنطن وبغداد خلال محادثات افتراضية، اليوم، على سحب آخر القوات الأمريكية المقاتلة في العراق، حيث لا تزال تنتشر للتصدي لمتطرفي داعش.

وأكد البلدان، في البيان المشترك، إثر هذه المحادثات الاستراتيجية، أن ”مهمة الولايات المتحدة وقوات التحالف تحولت إلى مهمة تدريب ومشورة، ما يتيح تاليا إعادة نشر أي قوة مقاتلة لا تزال في العراق، على أن يحدد الجدول الزمني لذلك خلال محادثات مقبلة“.