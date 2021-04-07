في هجوم نادر.. برلماني إيراني: يدا وزير الداخلية ملطختان بدماء ضحايا "احتجاجات البنزين" (فيديو)

قال برلماني إيراني، اليوم الأربعاء، إن يدي عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية في حكومة الرئيس حسن روحاني، ملطختان بدماء الإيرانيين خلال قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على خلفية رفع أسعار البنزين.

وقال عضو البرلمان عن مدينة تبريز أحمد علي رضا بيجي، خلال اجتماع للبرلمان الإيراني، اليوم الاربعاء، إن ”يدي وزير الداخلية ملطختان بدماء الإيرانيين في احتجاجات البنزين الدامية، وأحث البرلمان على استجوابه“.

وأضاف بيجي بحسب ما نقل عنه موقع ”سحام نيوز“ الإصلاحي، إنه ”يجب على البرلمان متابعة قضية وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي واستجوابه لأن يديه ملطختان بدماء الإيرانيين في أحداث نوفمبر الدامية“.

وأوضح إنه ”منذ تشكيل البرلمان الإيراني الحالي يونيو العام الماضي ”قدمت مرة أخرى طلبًا لاستجواب وزير الداخلية إلى رئاسة البرلمان، لكن للأسف هذه القضية منسية في هيئة الرئاسة“، مشيرا إلى أنه ”نظرا لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والحكومات المحلية، فإنه بحسب إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي (علي شمخاني) أنه كان يمكن أن لا تقع الاحتجاجات وقد جرى تحميل وزير الداخلية المسؤولية“.

وتابع النائب الإيراني: ”أيدي وزير الداخلية ملطخة بدماء الشعب، فإنه غير مؤهل للعمل في هذا المنصب“.

وحذفت وكالة أنباء ”خانه ملت“ التابعة للبرلمان الإيراني هذا الجزء من تصريحاته، لكن مقطع فيديو لكلامه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

تذکر احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به هیات رییسه مجلس برای اجرای استیضاح رحمانی فضلی؛

دست وزیر کشور آلوده به خون مردم در #آبان۹۸ است و او صلاحیت این مسئولیت خطیر را ندارد. pic.twitter.com/UtexWwp1uA — منوتوخبر (@ManotoNews) April 7, 2021

وخلال احتجاجات المواطنين الإيرانيين على الزيادة المفاجئة في سعر البنزين في نوفمبر/ تشرين الثاني في عام 2019، قمعت القوات المسلحة الإيرانية الاحتجاجات بطريقة غير مسبوقة.

وكان الرئيس حسن روحاني قال إن عبد الرضا رحماني فضلي مسؤول عن تنفيذ خطة زيادة سعر البنزين لثلاثة أضعاف.

وكانت تقارير إيرانية كشفت بعد قمع الاحتجاجات إن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، هو من أمر بقطع شبكة الإنترنت لمدة أسبوع واحد في عموم إيران.

وأعلن فضلي بعد أحداث نوفمبر / تشرين الثاني أن أكثر من مائتي شخص قتلوا خلال الحملة، فيما قدرت منظمة العفو الدولية عدد القتلى بأكثر من 300، لكن المعارضة الإيرانية قالت إن عدد القتلى بلغ 1500 شخص خلال قمع السلطات الأمنية للمحتجين.

وعبدالرضا رحماني فضلي هو أحد الشخصيات المقربة من علي لاريجاني، الذي شغل منصب رئيس البرلمان لمدة اثني عشر عامًا، وخلال رئاسة علي لاريجاني لهيئة الإذاعة والتلفزيون، كان رحماني فضلي أحد نوابه الرئيسيين، وشغل منصب وزير الداخلية منذ الولاية الأولى لحسن روحاني.