الرئيس الصيني يدعو أوروبا إلى إصدار أحكام "بشكل مستقل"

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس شي جين بينغ قال للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء إن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي تواجه ”تحديات عديدة“ وإنه يأمل في أن يتمكن التكتل ”بشكل مستقل“ من إصدار الأحكام الصحيحة.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نص مكالمة هاتفية بين شي وميركل قال فيها الرئيس الصيني إن على الصين والاتحاد الأوروبي ”احترام بعضهم البعض“ و“التخلص من التدخل“ دون أن يفصح عن مصدر مثل هذا التدخل.

وتقود ميركل ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2005.

وفرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أول عقوبات كبيرة ضد مسؤولين صينيين منذ عام 1989 بسبب تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ. وردت بكين، التي تنفي كل تلك المزاعم، بإدراج بعض النواب والكيانات في الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء.

وأضافت الوكالة أن شي حث ألمانيا والاتحاد الأوروبي أيضا على بذل جهود مشتركة مع الصين للحفاظ على تطور صحي ومستقر للتعاون الثنائي.

وذكر أن الصين على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز ”التوزيع العادل والمعقول“ للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وأنها تعارض استحواذ دول بعينها على تلك اللقاحات.

وأفادت أولريكه ديمر المتحدثة باسم الحكومة الألمانية بأن ميركل وشي ناقشا الجهود الدولية لإنتاج وتوزيع لقاحات الوقاية من كورونا وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي واتخاذ خطوات لحماية المناخ والتنوع البيولوجي.

وأضافت أنهما وافقا على توطيد العلاقات الثنائية خلال مشاورات حكومية صينية-ألمانية من المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري.

وقالت: ”شددت المستشارة (ميركل) على أهمية الحوار في كل مجالات العلاقات بما في ذلك القضايا موضع الخلاف“ دون أن تفصح عن تفاصيل بشأن مواضع الاختلاف بين البلدين.