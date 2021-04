رئيسة المفوضية الأوروبية تتعرض لموقف محرج خلال زيارتها إلى تركيا (فيديو)

تعرضت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية، لموقف محرج بعدما اضطرت إلى الجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماع عقدته ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وأثار المشهد الذي رصدته عدسات المصورين ردود فعل واسعة، حيث تفاجأت أورسولا فون دير لاين، بعدم وجود كرسي لها إلى جوار أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حيث وضع كرسيان فقط.

وتمتمت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، وظهرت لا تعرف أين تجلس، بينما جلس رئيس المجلس الأوروبي والرئيس التركي على كرسيين يتوسطان القاعة، لتجد نفسها أخيرا على الأريكة الجانبية مقابل وزير الخارجية التركي جاوييش أوغلو، الذي يعدّ منصبه أدنى منها في التسلسل الهرمي للبروتوكول.

وعلق المتحدث باسمها إريك مامر، اليوم الأربعاء، قائلاً: ”فوجئت الرئيسة فون دير لاين. قررت التغاضي وإعطاء الأولوية للجوهر. لكن هذا لا يعني أنها لا تولي أهمية للحادثة“.

وقال المتحدث باسمها: ”تتوقع السيدة فون دير لاين أن تعامل وفقا لقواعد البروتوكول، وطلبت من مكتبها ضمان عدم تكرار هذا النوع من الحوادث في المستقبل“.

وأوضح أن ”رئيسي المؤسستين (الأوروبيتين) لهما رتبة البروتوكول نفسها“، ومع ذلك، قال المجلس الأوروبي: إن لرئيسه الأسبقية على مستوى البروتوكول الدولي.

وأكد مامر، أن ”الأمر متروك للسلطات التركية المسؤولة عن الاجتماع، لتوضيح سبب عرض هذا النوع من المقاعد على السيدة فون دير لاين“.

وشدد على أنه ”رغم الحادث البروتوكولي، فإن المباحثات كانت مكثفة جدا مع الرئيس التركي، وتمكنت السيدة فون دير لاين من ممارسة دورها“.

مرحلة حساسة

وقعت الحادثة في مرحلة دبلوماسية حساسة يسعى خلالها الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى إحياء علاقاتهما بعد عام من التوتر.

ولا يخفي الأوروبيون مخاوفهم بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية في تركيا، وخصوصا قرار الرئيس التركي الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة والأطفال.

وبدت فون دير لاين صريحة في ختام الاجتماع، إذ قالت في المؤتمر الصحافي: ”إنني أشعر بقلق عميق لانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول“.

وأضافت: ”يتعلق الأمر بحماية النساء، وحماية الأطفال من العنف، ومن الواضح أن هذه إشارة خاطئة الآن“. وشددت على أن ”قضايا حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض“.

وقال المتحدث باسمها الأربعاء: إنّ ”مسألة حقوق الإنسان تحتل أولوية قصوى في سياق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا“، مضيفا أنّها ”ستؤخذ في الاعتبار ضمن القراءة العامة التي ستقدّم أمام الزعماء الأوروبيين في قمتهم في حزيران يونيو“.

انتقادات واسعة

وأثارت الحادثة التي تعرضت لها أول امرأة تتولى أحد أرفع منصبين في الاتحاد الأوروبي غضب العديد من النواب الأوروبيين في بروكسل.

وقالت رئيسة الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي ايراتكس غارسيا بيريز، في تغريدة على تويتر: ”بداية ينسحبون من اتفاقية إسطنبول، والآن يتركون رئيسة المفوضية الأوروبية دون مقعد في زيارة رسمية. إنه أمر مخجل“.

First they withdraw from the Istambul Convention and now they leave the President of European Commission without a seat in an official visit. Shameful. #WomensRights pic.twitter.com/p5Z4AHuHjK

— Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) April 6, 2021