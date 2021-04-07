وسط تحديات عدة.. نتنياهو يبدأ مساعي شاقة لتشكيل حكومة جديدة

بعد حصوله على تفويض بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، وبعد أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، يوم أمس الثلاثاء، شرع بنيامين نتنياهو بجهود مضنية لتشكيل حكومة، ومرة أخرى يبدو أن كل الاحتمالات تسير ضده.

ففي الـ 28 يوما المخصصة له، سيحاول نتنياهو البقاء على مقربة من ”الشركاء الطبيعيين“ الذين أوصوا به، وسوف يحاول ضم رئيس حزب ”يمينا“ اليميني نفتالي بينيت، الذي لم يوصِ به، وسيفعل المستحيل حتى يصل إلى الأغلبية الكافية (61 عضوا) في الكنيست المطلوبة لتشكيل الحكومة.

وحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، يبدأ نتنياهو، اليوم الأربعاء، اتصالاته الائتلافية ضمن سلسلة لقاءات مع قادة الأحزاب الذين أوصوا به للرئيس ريفلين، وهم: أرييه درعي من حزب ”شاس“، وبتسلئيل سموتريتش من ”الصهيونية الدينية“، وموشيه غافني من ”يهدوت هتوراة“. ومساء الغد سيلتقي على انفراد مع بينيت في محاولة لمنعه من تشكيل حكومة مع المعسكر المناوئ له.

المهمة ليست مستحيلة

وأضافت الصحيفة أن ”نتنياهو استقبِل بالتصفيق في أول اجتماع لكتلة الليكود. وقال في بداية الاجتماع، إن التفويض فُرض عليه بفضل أكثر من مليون ناخب من الليكود الذين عززوا مرة أخرى مكانة الليكود كأكبر حزب بهامش كبير أمام الأحزاب الأخرى“.

ووعد نتنياهو مؤيدي حزبه قائلا: ”سنبذل قصارى جهدنا معكم لتبرير انتخابكم وإخراج إسرائيل من دائرة الانتخابات الخامسة. سنشكل حكومة قوية لجميع المواطنين الإسرائيليين، ليست حكومة مشلولة، بل حكومة عمل. أوقفوا الاحتجاجات“.

وفي الجزء المغلق من الاجتماع، بعد أن غادرت الكاميرات والصحفيون القاعة، أعرب نتنياهو مرة أخرى عن ثقته في قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي. وقال: ”المهمة ليست بسيطة ولكنها ليست مستحيلة. الهدف في متناول اليد. أقدر أنه يمكننا القيام بذلك“.

الرئيس يمنح التفويض مع تحفظات

وانتقد أعضاء الكنيست من حزب الليكود ووزراء بشدة سلوك الرئيس ريفلين في الاجتماع، الذي منح فيه نتنياهو التفويض، لكن مع تحفظات، ودون دعوة رئيس الوزراء إلى منزل الرئيس للحصول على مكانة رمزية. كما امتنع عن الظهور في الصور التقليدية مع قادة الحزب، ورموز الحكومة: رئيس الوزراء، ورئيس الكنيست، ورئيس المحكمة العليا.

وفي إعلانه عن التفويض الممنوح لنتنياهو، قال ريفلين: ”إنني على دراية جيدة بموقف الكثير من الجمهور بأنه يجب على الرئيس الامتناع عن تكليف مرشح متهم. ومع ذلك، وفقا للقانون وقرار المحكمة العليا، فإن رئيس الوزراء يمكن أن يستمر في منصبه بالرغم من التهم الموجهة إليه. إنه يحل محل الهيئة التشريعية وبالتأكيد لا يحل محل المحكمة“. وأضاف: ”هذا القرار ليس قرارا سهلا في نظري على المستوى الأخلاقي“.

وانتقدت الوزيرة ميري ريغيف، الرئيس في اجتماع لكتلة الليكود. وقالت: ”ليس من المستغرب أن الرئيس ريفلين لم يشارك في الصورة التقليدية المقبولة في يوم انعقاد الكنيست. إنه يتصرف مرة أخرى بانعدام روح الدولة وبعيدا عن الأنا“.

وانضم الوزيران يوفال شتاينتس وأوفير أكونيس إلى الانتقادات، قائلَين: إن ”الرئيس تصرف بشكل غير لائق. واشتكى بعض الوزراء من منع إجراء المقابلات معهم“.

تحركات المعسكر المناوئ لاستبدال رئيس الكنيست

أعرب بعض أعضاء الكنيست من الليكود الذين حضروا الاجتماع، عن قلقهم من تحرك معارضي نتنياهو لاستبدال رئيس الكنيست ياريف ليفين. كما انضم نتنياهو نفسه إلى هذه المخاوف. إذ يستعد الليكود لوقف معركة مبادرات استبدال ليفين.

وفي هذه الأثناء، بدأ معارضو نتنياهو في دفع مبادراتهم، وقد تم بالفعل رفع عدد من القوانين ضده، وخاصة من قبل حزب ”إسرائيل بيتنا“ برئاسة أفيغدور ليبرمان.

وأخيرا يخطط الليكود خلال الأيام المقبلة لممارسة ضغوط شديدة على سموتريتش وبينيت للدفاع عن نتنياهو في أي سيناريو. لكن الاثنين تمسكا بمواقفهما. إذ يرفض سموتريتش أن يكون جزءا من حكومة تستند إلى دعم من حزب القائمة العربية الموحدة- الجناح الإسلامي، برئاسة منصور عباس، بينما يرفض بينيت إعلان الولاء لنتنياهو.

وقال بينيت أمس في اجتماع حزبه، في أول تصريح له منذ الانتخابات: ”في هذا الوقت، شيئان يهمان إسرائيل، الأول تشكيل حكومة مستقرة لإنقاذ دولة إسرائيل من انتخابات جديدة تجري في دوامة لا تنتهي من الفوضى والكراهية، والثاني الإجماع الوطني، أي الميل إلى اليمين في طريقه باتجاه المعسكر الوطني. وقد اخترت أن أتحمل مسؤولية التصرف مع الجميع. واستثمار قوتي لتشكيل مثل هذه الحكومة“.