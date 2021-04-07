إيران تعلن إنتاج 55 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب خلال 3 أشهر

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، أن كمية اليورانيوم المخصب بلغت 55 كيلوغراما بعد تطبيق قانون الخطة الاستراتيجية لرفع العقوبات الذي شرعه البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال كمالوندي في مقابلة صحفية نشرتها وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إنه ”بعد تطبيق قانون الخطة الاستراتيجية لرفع العقوبات الذي شرعه البرلمان، واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، بلغت كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % 55 كيلوغراما“.

وأشار كمالوندي إلى أن ”معدل إنتاج اليورانيوم بنسبة 20 % كان أعلى بكثير مما كان عليه قبل إبرام الاتفاق النووي الموقع عام 2015″، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018.

وأضاف: ”جزء مهم من هذا القانون الذي شرعه البرلمان الإيراني هو التخصيب بنسبة 20 %، وبمعدل سنوي ستكون كمية اليورانيوم المخصب 120 كيلوغراما“، موضحاً ”حتى الآن تم إنتاج 55 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة 20 % ونقترب من منتصف الطريق، وبهذه العملية يمكننا الوصول إلى الهدف في وقت أقرب من 8 أشهر“.

واعتبر المسؤول الإيراني أن قدرة بلاده الآن هي تخصيب اليورانيوم بحوالي 16 ألفا و500 سو (وحدة قياسية نووية)، وكانت 12 ألفا و500 قبل إبرام الاتفاق النووي“.

واعترف كمالوندي أن عدد أجهزة الطرد المركزي في بلاده منخفض اليوم، مستدركاً ”لكن بسبب استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد مثل IR6، التي تبلغ طاقتها ثمانية أضعاف الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي، فقد ارتفع معدل إنتاجنا من اليورانيوم“.

وقال كمالوندي: ”في مجال تخصيب اليورانيوم لدينا طوينا مسافة كبيرة بمئات الكيلومترات مقارنة بما قبل توقيع الاتفاق النووي، ولدينا حالة جيدة جداً“.

وبدأت إيران مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 % بذريعة الضغط على الدول الأوروبية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

كما قامت طهران بسلسلة انتهاكات للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع مجموعة 5+1 بعد مفاوضات طويلة في النمسا.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران.

وتقول إيران إن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي لا تتطلب مفاوضات بل تتطلب رفع جميع العقوبات عن طهران، فيما تبدي استعدادها للتراجع عن انتهاكاتها للاتفاق النووي.