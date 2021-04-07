نيويورك تايمز: إسرائيل أبلغت أمريكا أنها استهدفت السفينة الإيرانية سافيز في البحر الأحمر

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمسؤوليتها عن استهداف سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر، أمس الثلاثاء.

وذكر المسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن الإسرائيليين أبلغوا واشنطن بأن الهجوم على السفينة جاء انتقاما من ضربات إيرانية سابقة استهدفت سفنا إسرائيلية.

وأشار إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية ”دوايت دي أيزنهاور“ كانت على بعد 200 ميل من السفينة المستهدفة لحظة وقوع الهجوم الإسرائيلي.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، قد نقلت أمس عن مصادر عسكرية أن ”السفينة الإيرانية من طراز SAVIZ تعرضت لهجوم بسبب ألغام بحرية جرى إلصاقها في هيكلها، ما أدى إلى حدوث انفجار“.

وقالت الوكالة إن السفينة ”كانت تتمركز في البحر الأحمر على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم القوات الخاصة الإيرانية المكلفة بمهام مرافقة السفن التجارية (للحماية من القرصنة)“.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز أمس إن الولايات المتحدة لم تنفذ هجوما على سفينة إيرانية في البحر الأحمر.

من جهتها، نقلت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية عن المعهد البحري الأمريكي أن السفينة ”سافيز“ كانت قبالة سواحل اليمن منذ ثلاث سنوات.

وذكرت أن السفينة كان من ضمن مهامها أنها استُخدمت لتزويد الحوثيين في اليمن بمعلومات استخبارية لعدد من الأغراض، منها مساعدتهم في تنفيذ ضربات على سفن بحرية في المنطقة، خلال الفترة الأخيرة.