وكالة: سفينة إيرانية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر

أكدت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة إيرانية لإنفجار وقع في بدن السفينة في البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة لم تكشف عنها قولها إن ”السفينة الإيرانية من طراز SAVIZ تعرضت لهجوم بسبب ألغام بحرية جرى إلصاقها في هيكلها ما أدى إلى حدوث إنفجار“.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن ”السفينة الإيرانية كانت تستخدم في السنوات القلية الماضية قوات الكوماندوز الإيرانيين لمرافقة السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر وحمايتها“.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أنه ”لم يتم بعد التعليق على هذه المعلومات من قبل المصادر الرسمية الإيرانية“.

وتحدثت مصادر عن تعرض السفينة الإيرانية لهجوم إسرائيلي، قبالة السواحل الإرترية، مع الإشارة إلى أنها سفينة يستخدمها الحرس الثوري.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل صوراً قالوا إنها للسفينة وقد ظهر على ظهرها عدد من الزواق السريعة.